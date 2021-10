Wörnitzschützen gehen zweimal leer aus

Wechinger Niederlagen gegen München und Pobenhausen

Am zweiten Wettkampftag der Luftgewehr-Bayernliga Süd-West trafen die Wechinger Wörnitzschützen zunächst auf die Königlich privilegierte Hauptschützengesellschaft München.

Von Runde zu Runde geriet Markus Groß immer weiter ins Hintertreffen und versäumte so deutlich einen Gewinnerpunkt. Katharina Kuhn war ebenfalls mehr Opfer als Akteurin. Nach einer 95er und 96er-Serie war an ein Überholmanöver von Tamara Kleinle nicht mehr zu denken, was den Münchnern den dritten und entscheidenden Siegpunkt lieferte. Katja Schröppel setzte sich überraschend mit drei Ringen Vorsprung durch und verbuchte damit einen Einzelsieg auf dem Konto der Wechinger. Trotz einer schwachen 94er-Serie behielt Thomas Groß stets die Oberhand über seinen Münchner Rivalen, was auf die 2:3-Niederlage aber keine Auswirkung mehr hatte.

Nach der Mittagspause stand das Aufeinandertreffen mit den Hubertusschützen aus Pobenhausen auf dem Programm. Bei Katja Schröppel entschied erst die letzte Serie über den Ausgang des Matches – zwei Ringe gaben für ihre Gegnerin den Ausschlag. Genauso erging es Katharina Kuhn, die anfangs in Führung lag, aber den erhofften Einzelpunkt mit 94 Zählern noch aus der Hand gab. Tamara Kleinle stemmte sich mit Händen und Füßen gegen eine drohende Niederlage, hatte aber letztlich mit zwei Ringen das Nachsehen. Auch Markus Groß stand über weite Strecken auf verlorenem Posten. Eine 93er-Serie brachte den Wechinger zu Fall und machte nicht nur seinen Pobenhausener Kontrahenten zum Sieger des Einzelduells, sondern komplettierte damit die sang- und klanglose 0:5-Niederlage der Wörnitzschützen.

Bayernliga im Überblick

Katja Schröppel - Norbert Gau 389:386; Tamara Kleinle - Michael Sinning 388:393; Katharina Kuhn - Stefan Reichhuber 379:393; Markus Groß - Veronika Soyer 385:392; Thomas Groß - Matthias Kreuzinger 385:379

Katja Schröppel - Nele Grimm 389:391; Tamara Kleinle - Lena-Marie Egle 388:390; Katharina Kuhn - Hannah Kreil 386:387; Markus Groß - Claudia Tyroller 385:395; Thomas Groß - Marius Klöckers 381:386

Vöhringen 8:0 17:3 7725

Allach 8:0 14:6 7774

Pobenhausen 4:4 14:6 7767

Kempten 4:4 9:11 7664

Wechingen 2:6 7:13 7702

Maria Steinbach 2:6 7:13 7631

München 2:6 6:14 7626

Aufkirch 2:6 6:14 7615