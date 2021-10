Der erste Tabellenführer heißt Lohengrin Munningen

Plus Klarer Auftaktsieg in Minderoffingen, wo allerdings genauso wie bei Pfäfflingen die Top-Schützin fehlt. Herkheims Natalie Rehle erzielt das beste Ergebnis.

Zum Saisonauftakt der Gauoberliga trafen die Schützen aus Munningen, Herbstmeister der letzten Saison 2019, auf Minderoffingen. Die Edelweißschützen mussten auf ihre beste Schützin verzichten und brachten Jan Weigl als jungen Ersatz, der gleich auf Position eins gegen Gerhard Zellinger antreten musste.