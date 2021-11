Im Nationaltrikot Grund zum Jubeln

Die Oettingerin Antonia Dehm feiert mit der deutschen U17-Auswahl gleich drei Erfolge

Die deutschen U17-Juniorinnen haben die erste EM-Qualifikationsrunde mit drei Siegen in drei Spielen erfolgreich abgeschlossen. In allen drei Spielen kam die Oettingerin Antonia Dehm ( TSV Nördlingen) zum Einsatz.

Zum Auftakt des Quali-Turniers im portugiesischen Faro bezwang das Team von DFB-Trainerin Friederike Kromp Bosnien-Herzegowina mit 4:0 (4:0). Gegen Bosnien-Herzegowina wurde die 16-jährige Antonia Dehm in der 56. Minute eingewechselt. Nach diesem 4:0-Auftaktsieg gewann die U17 auch ihr zweites Spiel der 1. EM-Qualifikationsrunde: Gegen Gastgeber Portugal siegte das DFB-Team in Albufeira 3:1 (1:0) und übernahm damit die Tabellenführung in Gruppe 4. Gegen Portugal wurde Antonia Dehm in der 57. Minute eingewechselt.

Im dritten Spiel – ebenfalls in Albufeira – feierte die DFB-Auswahl den dritten Sieg. Finnland hatte beim 5:0 keine Chance. Schon vor dem Spiel war die DFB-Auswahl für die zweite Quali-Runde qualifiziert, ein Remis hätte bereits für den Gruppensieg gereicht. Gegen Finnland stand Dehm in der Startelf.

Wie geht es nun weiter? Trainerin Kromp hierzu: „Wir haben uns in der ersten EM-Qualifikationsrunde sehr gut präsentiert und sind dreimal als klare Siegerinnen vom Platz gegangen. Wir wissen aber natürlich auch, dass uns in der zweiten Runde stärkere Gegner erwarten. Theoretisch können wir dann sogar auf England und Frankreich treffen, weil sich beide Mannschaften nicht als Gruppenerste für die nächste Runde qualifiziert haben.“

In zwei Wochen trifft sich der Kader noch einmal zu einer viertägigen Maßnahme in Duisburg und zu einem gemeinsamen Jahresabschluss. „Sportlich und schulisch hochbelasteten Kaderspielerinnen werden wir eine Pause gönnen und sie bei ihren Vereinen lassen. Ziel der Maßnahme ist es, die Übergangsphase im Winter vorzubereiten und die erste EM-Qualifikationsrunde mit den Spielerinnen noch mal nachzubereiten“, erklärt Trainerin Kromp. Am 9. Dezember findet dann die Auslosung der zweiten Runde statt. Anfang Januar fliegen die U17-Spielerinnen in ein Wintertrainingslager nach Spanien. Die zweite EM-Qualifikationsrunde findet im März 2022 statt. (jais)