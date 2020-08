vor 36 Min.

Mageres Interesse

Corona-Clubmeisterschaft in Riesbürg

Waren die Vereinsmeisterschaften beim Tennisclub Riesbürg in den vergangenen Jahren immer ein ebenso sportliches wie auch über Wochen gesellschaftliches Highlight, so war die diesjährige Corona- Clubmeisterschaft eher ein Randereignis. Bei den Damen bewarb sich nicht eine Spielerin um die Krone der Besten, bei den Herren zeichneten immerhin 16 Filzballartisten für die Doppel- und Einzelkonkurrenz. Immerhin fanden am Finaltag viele Besucher auf die Utzmemminger Halde und gaben einen würdigen Rahmen für die Endspiele ab.

Fünf Doppelpaarungen spielten in der Vorrunde im System „Jeder gegen Jeden“ die Finalisten aus. Keines der Paare kam ungeschoren davon, allein drei Teams wiesen je zwei Siege und zwei Niederlagen auf. Die Mathematik kürte die Paarung Joggl Herrling/Bernd Puchinger zum Finalgegner von Steffen Singer, der an der Seite von Neumitglied Emanuel Böhm mit nur einer Niederlage in die Schlussrunde kam. Es entwickelte sich ein munteres Spielchen mit wechselnder Führung; schließlich gewannen die deutlich jüngeren Singer/Böhm in zwei Sätzen mit 7:5, 6:2.

Im Einzelwettbewerb schaffte es nur Volker Roocks, als einziger Senior unter die letzten Vier zu kommen. Dem Tennispädagogen gelang es aber nicht, den 36-jährigen Erfahrungsvorsprung gegen seinen langjährigen Schützling Paul Slavik in Punkte umzusetzen, denn der 29-jährige Linkshänder gewann klar mit 6:0 und 6:3 gegen den Lübecker und zog ins Finale ein. Emanuel Böhm hatte es nicht so leicht, denn der heuer stark verbesserte Ederheimer Tobias Ulrich kämpfte sich in den Entscheidungssatz. Erst hier setzte sich der technisch bessere Emanuel Böhm dann durch.

Etwas gezeichnet von diesem Marathon-Match und dem zuvor gewonnenen Doppel, ging der 35-jährige Emanuel Böhm leicht gehandicapt ins Finale. Dennoch bekam Paul Slavik seine Nervosität erst langsam in den Griff und verlor folgerichtig den ersten Durchgang mit 4:6. In dem hochklassigen Match wurde die (Doppel-) Fehlerquote von Böhm stetig höher, sodass Satz zwei mit 6:2 an Slavik ging. Im Matchtiebreak konnte sich Slavik dann mit 10:6 durchsetzen und seinen zweiten Einzeltitel feiern. Verletzungsbedingt konnte Tobias Ulrich zum kleinen Finale nicht mehr antreten, sodass Volker Roocks kampflos auf den dritten Platz kam.

Die acht Mixed-Paare und sechs gelosten Herrendoppel spielen ihre Wettbewerbe in den nächsten zwei Wochen aus. Die Finalentscheidungen fallen am 5. September. (vr)

Themen folgen