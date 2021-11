Spitzenspiel auf Augenhöhe in der Frauenfußball-Bezirksliga

Plus Einen Sieg zu feiern und eine Niederlage einzustecken, galt es für die Bezirksliga-Fußballerinnen des FC Maihingen bei den Nachholspielen am Wochenende.

Schon in der zweiten Spielminute prüfte Lisa Koukol die Oberndorfer Torhüterin, die den Ball abprallen ließ, sodass Sophie Kraut zum 1:0 abstauben konnte. In den folgenden Minuten kamen die Gäste nicht über die Mittellinie und die Klaus-Damen versuchten es mit Distanzschüssen, die aber alle von der guten Gäste-Keeperin pariert wurden.