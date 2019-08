vor 2 Min.

Maihingen bleibt nach drittem Sieg mit vorne

Golder-Elf schlägt auch Riedlingen. Möttingen mit Wiedemann wieder im Aufwind

Von Jim Benninger

SSV Höchstädt – TSV Möttingen 1:3 (1:1). – Obwohl die Rothosen ein gutes Spiel zeigten, verloren sie am Freitagabend gegen starke Rieser. Letztlich entschied der TSV Möttingen die ausgeglichene Begegnung durch seine Effektivität und ein Traumtor von Oßwald. Zunächst hatte Deniz Karabal nach schönem Steilpass die Gästeführung geschossen, doch bald glich Luca Gerstmeir nach Tosun-Pass aus. Nach Wiederbeginn gelang dem eingewechselten Paul Bissinger mit Glück die neuerliche Rieser Führung. Einen fragwürdigen Handelfmeter hielt Huber stark gegen Wunder. Mit einem genialen Distanzschuss stellte allerdings Manuel Oßwald endgültig auf Auswärtssieg.

Tore: 0:1 Deniz Karabal (30.), 1:1 Luca Gerstmeir (35.), 1:2 Paul Bissinger (56.), 1:3 Manuel Oßwald (71.); Bes. Vorkomnisse: TW Huber (Höchstädt) hält Handelfmeter von Wunder (69.); Zuschauer: 100

FC Maihingen – SpVgg Riedlingen 3:1 (2:1). – Die stark beginnenden Gäste gingen durch einen 20-Meter-Schuss von Michael Hirmer bald in Führung, erhielten aber auch rot gegen di Mieri wegen Handspiels im Sechzehner.

Den fälligen Strafstoß setzte Aaron Stimpfle an den Pfosten, während es Dominik Göck nach einem Foul an Stimpfle besser machte. Dann ging Göck nach Steilpass allein aufs Gästetor und schoss Maihingen in Führung. Danach köpfte Nothofer übers Heimtor und Stimpfle scheiterte nach Eckball an Gästetorhüter Vogtherr.

Nach der Pause vergab auch Götz eine große Kopfballchance und Michael Haas schoss knapp am Tor vorbei. Die Entscheidung nach einem abgewehrten Freistoß von Zekl durch Götz, während weitere Chancen ausgelassen wurden.

Tore: 0:1 Michael Hirmer (5.), 1:1 Dominik Göck (15., FE), 2:1 Dominik Göck (23.), 3:1 Götz (73.); Zuschauer 120.

FSV Marktoffingen – SV Holzheim/Dillingen 2:1 (2:1). – Bereits die erste Heim-Unaufmerksamkeit nutzte Radu Somodi zur Gästeführung und bald darauf klärte FSV-Torhüter Seitz gegen Petermann. Auf der Gegenseite scheiterte Gabler aus spitzem Winkel, bevor Tobias Stelzle nach Freistoß per Kopf zum verdienten Ausgleich verlängerte. Danach verpasste Martin Regele nur wenig und David Peter scheiterte nach Freistoß an Torhüter Seitz. Direkt vor der Halbzeit köpfte Hlawatsch dann nach Eckball zur Heimführung ein. Auch nach der Pause blieb Marktoffingen am Drücker, wobei Hlawatsch mit Kopfball an Gästetorhüter Hofmeister scheiterte. Auch die Gäste bemühten sich, aber nur Allmis traf nach schöner Kombination aus spitzem Winkel noch das Außennetz.

Tore: 0:1 Radu Somodi (5.), 1:1 Tobias Stelzle (21.), 2:1 Peter Hlawatsch (45.); Zuschauer: 80

TSV Hainsfarth – SV Wörnitzstein/Berg 3:4 (1:3) . – In einem intensiven Spiel verdienten sich die Gäste durch gute Chancenverwertung den knappen Sieg. Diese machten gleich Druck und nach Ecke köpfte Musaeus bald zu deren Führung ein. Davon unbeeindruckt glich Florian Hensolt nach Gramm-Zuspiel auch wieder aus. Wieder Musaeus köpfte freistehend die erneute Gästeführung heraus genauso wie Dietrich kurz vor dem Wechsel aus drei Metern auf 1:3 erhöhte. Mit dem vierten Kopfballtreffer erhöhte Biesalski bald nach dem Wechsel auf 1:4. Nachdem der Gästemittelstürmer einige Chancen liegenließ, verkürzte wieder Florian Hensolt auf 2:4. Danach parierte Müller gegen Linn Hertle, war aber gegen Nico Hensolt machtlos. Nach einer kurzen Blitz-Unterbrechung traf Nico Hensolt letztlich nur noch einen Mitspieler.

Tore: 0:1 Musaeus (3.), 1:1 Florian Hensolt (7.), 1:2 Museaus (27.), 1:3 Dietrich (41.), 1:4 Biesalski (50.), 2:4 Florian Hensolt (70.), 3:4 Nico Hensolt (87.); Zuschauer: 100.

TSV Oettingen – SpVgg Altisheim/Leitheim 2:3 (2:1). – Beide Teams zeigten den zahlreichen Zuschauern ein flottes Spiel, das die Gäste wegen ihrer cleveren Chancenverwertung verdient knapp gewannen. Zunächst scheiterte Holzmeier an Gästekeeper Schmid und köpfte bald darauf knapp übers Tor. Dagegen jagte Sven Rotzer bereits den ersten Gästefreistoß in die Maschen. Doch Max Holzmeier glich beim nächsten schnellen Heimangriff wieder aus und direkt vor der Pause ließ Schmid einen 25-Meter-Ball von Quentin Rudewig durch die Hände gleiten. Mit einem Freistoß-Aufsetzer glich Rotzer wieder aus, während Rudewig und Holzmeier Chancen liegen ließen. Im Gegenzug schoss Löhle knapp über das Heimtor, während wieder Rotzer gekonnt über Heimkeeper Molder zur Gästeführung hob. Spielertrainer Greiner jagte seinen 25-Meter-Freistoß nur an den Winkel.

Tore: 0:1 Sven Rotzer (15.), 1:1 Max Holzmeier (17.), 2:1 Quentin Rudewig (45.), 2:2 Sven Rotzer (56.), 2:3 Sven Rotzer (73.); Zuschauer 150.

SV Kicklingen/Fristingen – FSV Reimlingen 1:3 (0:1). – Dass die Rieser besser sind als ihr Tabellenplatz. war dem Neuling bekannt, er verlor aber letztlich doch. Bald prüfte Böhm den Heimkeeper satt aus der Weite, danach scheiterte Eberhardt am Gegenüber Helmschrott und dann an einem Heimblock. Auch Manier traf nicht ins Gehäuse, dagegen Daniel Böhm nach überraschend zur Gästeführung. Dieser trat nach einem Konter nur in den Boden, dagegen erhöhte Torjäger Kohnle gleich nach Wiederanpfiff auf 0:2 (46.).

Die Heimelf warf alles nach vorne, doch die Gäste verteidigten mit Geschick und Glück. So bei Günzels Kopfball, einem abgefälschten Schuss sowie dem anschließenden Eckball den Jung an den Außenpfosten köpfte. Nachdem auch noch Przyklenk knapp das Ziel verfehlt hatte, schaffte erst Bihler per Power-Freistoß den Anschluss. Den verdienten Ausgleich vergab Przyklenk Kopf, während Böhm den nicht unverdienten Gästesieg sicherstellte.

Tore: 0:1 Daniel Böhm (31.), 0:2 Domink Kohnle (46.), 1:2 Michael Bihler (84.), 1:3 Daniel Böhm (90.); Zuschauer: 120.

