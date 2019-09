00:01 Uhr

Maihingen unterliegt im Spitzenspiel

Tabellenführer Wörnitzstein dreht die Partie gegen die Nordrieser nach 0:2-Rückstand. Siege für Marktoffingen, Möttingen und Oettingen

Von Jim Benninger

FSV Marktoffingen – TSV Hainsfarth 3:1 (1:1). – Weiter im Aufwind befindet sich die Rebelein-Elf, wobei ihnen weder einmal zu Beginn ein Fehler unterlief. Dabei brachte Jannik Gramm nach schneller Kombination die Gäste aus 16 Metern in Führung. Kurz danach musste FSV-Torhüter Regele gegen Florian Hensolt aus elf Metern retten. Erst danach übernahm die Heimelf die Kontrolle und ein Gästespieler musste vor dem einschussbereiten Alexander Kirchenbaur klären. Nach einem Eckball köpfte Christoph Estner zum Ausgleich ein. Nach der Halbzeit übernahmen wieder die Gäste das Spiel, wobei zunächst David Hertle knapp per Kopf verfehlte. In der Schlussphase machte es Marktoffingen dann besser und Hannes Reichherzer sorgte für die Entscheidung. Zunächst setzte er sich außen durch und nachdem der freie Willig nur die Latte traf, verwertete der zur Pause eingewechselte FSV-ler den zweiten Versuch zur erstmaligen Heimführung. Danach gewann er erneut ein Laufduell und wurde erst durch Gästetorhüter Haffelt regelwidrig gestoppt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Peter Hlawatsch zum erneuten Heimsieg.

Tore 0:1 (2.) Jannik Gramm, 1:1 (37.) Christoph Estner, 2:1 (80.) Hannes Reichherzer, 3:1 Peter Hlawatsch (88., FE) Gelb-Rot Bastian Mebert (93., TSV) Zuschauer 80

SV Wörnitzstein/Berg – FC Maihingen 3:2 (0:1). – Im Spitzenspiel hatten die Platzherren die ersten Möglichkeiten. Nach schnell ausgeführtem Freistoß scheiterte Alex Musaeus aber an Gästekeeper Fischer und nach der anschließenden Ecke vergab Bschor. Dagegen gingen die Nordrieser mit ihrem ersten gefährlichen Angriff durch Aaron Stimpfle in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit hatte zunächst wieder der Tabellenführer die ersten Chancen, doch zunächst schoss der schön freigespielte Märtins daneben. Nach einer Stunde verlor die Stadtteilelf den Ball im Mittelfeld und Haas spielte schnell auf Stimpfle, der seinen zweiten Treffer anbrachte. Nur drei Minuten später gelang Dominik Marks per Freistoß der Anschlusstreffer. Nachdem Dietrich Gelb-Rot sah, liefen die Gastgeber nochmals heiß und so köpfte Maxi Biesalski nach schöner Flanke von Bschor zum Ausgleich ein. Damit nicht genug, setzte sich auch Marks noch einmal stark rechts durch und Alex Musaeus verwertete seinen Pass in die Mitte zum verdienten Heimsieg.

Tore 0:1 (32.) Aaron Stimpfle, 0:2 (60.) Aaron Stimpfle, 1:2 (63.) Dominik Marks, 2:2 (80.) Maximilian Biesalski, 3:2 (85.) Alex Musaeus Gelb-Rot Matthias Dietrich (78. SVWB, Foulspiel) Zuschauer 150

SV Kicklingen/Fristingen – TSV Möttingen 1:2 (0:1). - Das Spiel auf Augenhöhe gewannen die Rieser etwas glücklich, wobei sie in der ersten Hälfte mehr Chancen hatten. Zunächst schoss Marcel Rathke aber aus Kurzdistanz drüber und Thomas Wittke wurde im letzten Moment geblockt. Wenig später köpfte dann Marius Schmidt doch zur Gästeführung ein. Der Aufsteiger erarbeitete sich zunächst nur zwei halbwegs gute Möglichkeiten, im zweiten Abschnitt aber mehr. Zunächst rettete Gästekeeper Christoph Husel mit Fuß gegen Manier, dann schoss Eberhardt knapp am langen Eck vorbei. Julian Eberhardt köpfte eine Ecke zum Ausgleich ein, aber direkt nach dem Wiederanspiel schoss Paul Bissinger die Gäste zum Sieg.

Tore 0:1 Marius Schmidt (36.), 1:1 Julian Eberhardt (84.), 1:2 Paul Bissinger (85.) Gelb-Rot Julian Eberhardt (SVKF, 90.+2) Zuschauer 80

TSV Oettingen – SV Holzheim/Dillingen 4:0 (2:0). - Im Aufsteigerduell übernahmen die abwehrstarken Gastgeber gegen tief stehende Gäste von Beginn an die Initiative. Einen Schuss von Max Holzmeier wehrte Gästekeeper Hofmeister gerade noch zur Ecke ab, die aber Sebastian Schneller zur Führung ins lange Eck hob. Nur fünf Minuten später erhöhte Marc Löfflad aus zehn Metern auf 2:0. Danach senkte sich ein Ball von Petermann auf die Latte, zudem köpfte er knapp über das TSV-Tor. Nach der Pause erhöhte Holzheim zunächst den Druck, doch die sichere Oettinger Abwehr hielt stand. Beim Flachschuss von Max Holzmeier aus 18 Metern hatte der Gästetorwart dann keine Abwehrchance und nur zwei Minuten später wurde der Oettinger nach tollem Angriff nur per Foul gebremst. Den fälligen Strafstoß verwandelte Florian Preiß sicher zum klaren Endstand.

Tore 1:0 Sebastian Schneller (18.), 2:0 Marc Löfflad (23.), 3:0 Max Holzmeier (63.), 4:0 Florian Preiß (65., FE) Zuschauer 120

