vor 19 Min.

Maihinger Kantersieg im Riesderby

Nordrieser erzielen gegen Reimlingen ihre Treffer zum optimalen Zeitpunkt. Auch Möttingens erster Saisonerfolg fällt deutlich aus.

Von Jim Benninger

FC Maihingen – FSV Reimlingen 6:1 (3:0). – Beim Sieg, der selbst in dieser Höhe verdient war, fielen die Tore für die Heimelf zum optimalen Zeitpunkt. Die Gäste hatten ebenfalls gute Möglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. Zunächst schoss Aaron Stimpfle knapp übers Tor und nach Ecke klärte ein Gast auf der Linie. Nach einer halben Stunde dann die Heimführung, als Dominik Göck bei einer weiten Stimpfle-Flanke volley ins lange Eck abzog. Die Riesenchance zum Ausgleich vergab Helmschrott nach einem schnellen Freistoß. Im Gegenzug schnappte sich Dominik Göck eine verunglückte Rückgabe zum 2:0 und gleich darauf köpfte Aaron Stimpfle nach Ecke zum Pausenstand ein.

Nach einer knappen Stunde erkämpfte sich Dominik Göck den Ball an der Mittellinie, ließ zwei Verteidiger stehen und schloss zum 4:0 ab. Den Ehrentreffer köpfte danach Dominik Kohnle nach Freistoß. Nach Gelb-Rot gegen Helmschrott nutzte Jürgen Liebhard den Foulelfmeter zum 5:1 und Andreas Haas stellte nach Steilpass von Aaron Stimpfle den Endstand her.

Tore 1:0 Dominik Göck (31.), 2:0 Dominik Göck (44.), 3:0 Aaron Stimpfle (45.), 4:0 Dominik Göck (57.), 4:1 Dominik Kohnle (60.), 5:1 Jürgen Liebhard (67. FE), 6:1 Andreas Haas (71.) – Gelb-Rot Robin Helmschrott (FSV) – Zuschauer 120

TSV Möttingen – TSV Hainsfarth 5:1 (1:0). – Der erste Saisonsieg fiel in Möttingen deutlich aus, wobei zunächst Karaman übers Tor schoss und Leisters Schuss sowie Schmidts Kopfball zu schwach waren. Nach zu kurzem Rückpass spitzelte dann Manuel Oßwald zur Heimführung ein, während zwei Wittke-Versuche zweimal vor der Linie geklärt wurden. Nach schönem Konter über Karabal erhöhte Hagel allein vor dem Gäste-Torwart auf 2:0. Sein Gegenüber Husel hielt gegen Sitta, weitere TSV-Chancen vergaben Karabal und Hagel. So nützte David Hertle einen Abwehrschnitzer zum Hainsfarther Anschluss. Doch Oßwald setzte zum 3:1 nach und gleich darauf erhöhte Deniz Karabal nach Oßwald-Steilpass auf 4:1. Den Endstand besorgte schließlich Patrick Wunder nach Alleingang von der Mittellinie.

Tore 1:0 Manuel Oßwald (31.), 2:0 Max Hagel (49.), 2:1 David Hertle (66.), 3:1 Manuel Oßwald (73.), 4:1 Deniz Karabal (74.), 5:1 Patrick Wunder (83.) – Gelb-Rot Jannik Gramm (91., Hainsfarth, wegen Meckerns) – Zuschauer 120

SpVgg Altisheim/Leitheim – FSV Marktoffingen 2:1 (2:0). –Auch das zweite Heimspiel binnen drei Tagen gewann die SpVgg, wobei die erste Torraumaktion direkt zur Führung reichte. Dabei erkämpfte sich Marco Löhle einen verloren geglaubten Einwurf und versenkte den Ball flach ins Eck. Im Anschluss kamen die Gäste zu Chancen, ohne daraus einen Treffer zu erzielen. Kurz vor der Pause dann das 2:0 durch einen Strafstoß von Sven Rotzer. Adam wurde erst durch Foul im Strafraum gestoppt und der Co-Spielertrainer verwandelte gewohnt sicher. Im zweiten Durchgang drängten die Rieser auf den Anschluss, ein vermeintlicher Handelfmeter wurde allerdings nicht gepfiffen. Kurz darauf köpfte aber Tobias Stelzle zum Anschluss ein und noch einmal Glück hatte die Heimelf, als Hlawatsch einen Querpass am Elfmeterpunkt frei über das Tor drosch. In der Schlussphase verteidigte Altisheim mit Mann und Maus und rettete den knappen Sieg trotz der gelb-roten Karte gegen Stefan Späth (93.) über die Zeit.

Tore 1:0 Marco Löhle (12.), 2:0 Sven Rotzer (43., FE), 2:1 Tobias Stelzle (67.) – Gelb-Rot Stefan Späth (93., SpVgg) – Zuschauer 110.

SV Wörnitzstein/Berg – TSV Oettingen SV 2:0 (2:0). – Bei heißen Temperaturen auch im Stauferpark entwickelte sich schnell eine kampfbetonte Partie. Nachdem der Aufsteiger etliche gefährliche Konter nicht erfolgreich zu Ende spielte, wurde Maximilian Biesalski im Strafraum freigespielt und vollstreckte zur Heimführung. Wenig später spielten die Rieser auf Abseits und wieder Biesalski erhöhte nach langem Sololauf auf 2:0. Kurz vor der Pause hielt Torwart Martin Müller einen Foulelfmeter. In der zweiten Halbzeit wurde es ruppiger und die Wörnitzsteiner mussten alles in die Waagschale werfen. Der TSV setzte sich mit seinen schnellen Außen immer wieder durch, verpasste es allerdings, den letzten Pass anzubringen. Die Abwehrschlacht überstand der SVW schließlich mit Kampf und Geschick, zumal Müller in der Nachspielzeit einen weiteren Elfmeter hielt.

Tore 1:0 Maximilian Biesalski (22.), 2:0 Maximilian Biesalski (27.) – Besondere Vorkommnisse Müller hält zwei Oettinger Strafstöße – Zuschauer 120.

