Marktoffinger engagiert sich im Team der Beachsoccer-Nationalmannschaft

Plus Trotz des Ausstiegs des Deutschen Fußball-Bundes geht es mit der Beachsoccer-Nationalmannschaft weiter. Ein Rieser engagiert sich für das Team.

Nachdem der Deutsche Fußball-Bund die Beachsoccer-Nationalmannschaft seit diesem Jahr nicht weiter unterhält (die RN berichteten), ist es einigen deutschen passionierten Beachsoccer-Spielern und -Trainern gelungen, die Nationalmannschaft unter einem neuen Dach – dem Deutschen Beachsoccer-Verband – zu führen. Zu den ehrenamtlich Engagierten zählt der Marktoffinger und Wahl-Münchner Marc Lamberger, der nach wie vor als Torwarttrainer der Beachsoccer-Nationalmannschaft tätig ist. Die Geschichte ist, das Bild liegt nahe, doch nicht im Sand verlaufen.