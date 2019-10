00:02 Uhr

Marktoffingen gegen Marktoffingen

Am Wochenende startet in Marktoffingen die Volleyballsaison.

Die Saison beginnt in der Nordrieser Hochburg mit einer absoluten Neuheit

Die Volleyball–Saison der Damen in Marktoffingen startet am Wochenende mit einer absoluten Neuheit: Wenn an diesem Sonntag, 6. Oktober, zur ungewohnten Zeit um 17 Uhr der erste Ball für die Saison angepfiffen wird, dann stehen auf beiden Seiten FSV-Damen. Die Punkte bleiben also garantiert in Marktoffingen.

Dieses ungewohnte vereinsinterne Derby gibt es deswegen, weil die Damen 2 als Landesligameister nun auch in der Bayernliga spielen. Dort spielten die Damen 1 des FSV Marktoffingen nach ihrem Abstieg eine gute Saison im oberen Drittel der Tabelle.

Jetzt werden die Karten neu gemischt und das Derby ist sicherlich eine erste Standortbestimmung. Eine weitere Neuerung ist, dass Trainer Wizinger die Stammkräfte Manuela Liebhäuser und Jenny Stempfle durch die Spielerinnen Jasmin Beyerle, Milena Bergdolt und Marie Deißler ersetzte und sich dabei natürlich hausintern bei der Damen 2 bediente.

Dass diese trotzdem ein schlagkräftiges Team an den Start bringen werden, dafür sorgt die bekannt gute Nachwuchsarbeit des FSV Marktoffingen. Mit Laura Geiß, Anna-Lisa Wagner, Marlene Klaus und Madeleine Gerth kamen talentierte Kräfte in das Damen-1-Team von Theresa Mezger und Sebbi Stadali.

Auch wenn ein Volleyballteam die ersten Punkte verlieren wird, bleiben die Punkte dieses Mal garantiert beim FSV. „In allen Lagen cool bleiben“ rät deswegen Volleyball-Abteilungsleiter Josef Wizinger allen Aktiven, obwohl als Trainer sicher sein Herz für die Erste schlägt. (jw)

Themen folgen