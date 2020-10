00:02 Uhr

Marktoffingen gegen Marktoffingen

Wie die Begegnung der Damen 1 mit den Damen 2 des FSV ausging

Wer beim Betrachten des reinen Ergebnisses im Marktoffinger Bayernligaduell an einen Langweiler denkt, der hatte beim 3:0 Sieg der Ersten zumindest den ersten Satz verpasst. Die beiden FSV Bayernligateams, die sich natürlich in ihrer Spielanlage bestens kennen, hatten deswegen vom ersten Punkt an auf volle Offensive gesetzt. Die Zweite erwischte den besseren Start (6:2), den aber Eva-Maria Schröter mit vier Aufschlägen konterte. Jetzt war es bis zum 18. Punkt eine offener Schlagabtausch mit packenden Szenen am Netz und in der Feldabwehr.

Die beiden starken Liberos Simone Klaus (Erste) und Anna Stelzle (Zweite) zogen die Bälle beinahe magnetisch an und ermöglichten lange Ballwechsel. Bis zum 19:17 ging es im Ein-Punkt-Rhythmus voran, dann entschied die für den Aufschlag eingewechselte Melli Dauser mit 4 Punkten den Satz doch noch klarer als der Spielverlauf war zugunsten der Ersten (25:19). Einen Traumstart in den zweiten Satz bescherte Zuspielerin Theresa Wizinger der Ersten. Sie schlug bis zum 8:0 geschickt auf, indem sie die Libera Anna Stelzle umging. Jetzt war die erste im Spiel.

Im Angriff klappte alles. Ob spektakuläre Aufsteiger mit Kristin Löfflad über die Mitte oder knallharte Linienbälle von Linkshänderin Maria Altenburger über Außen oder mit großer Härte geschlagene „Energiebälle“ von Eva-Maria Schröter – es gab viel zu bewundern. Die Zweite war so mit der Abwehr dieser Angriffe beschäftigt, dass sie ihre beiden starken Mitten Leo Gabler und Carina Willig kaum noch anspielen konnte. Erst beim 16:5 ließ der Druck der Ersten etwas nach und die Zweite kam wieder besser ins Spiel, so dass zumindest etwas Ergebniskorrektur erreicht wurde (25:11). Es spricht für die Moral der Zweiten, dass sie trotz dieser Abfuhr im dritten Satz wieder lange auf Augenhöhe agierte. Jenny Stempfle legte für die Zweite zum 3:0 vor. Die etwa 70 Zuschauer erlebten nun wieder bis zum 16. Punkt den sehenswerten offenen Schlagabtausch wie im ersten Satz.

Dann entschied wieder die enorme Aufschlagstärke im gesamten Team der Ersten auch diesen Satz und damit das Spiel. Dieses Mal waren es Lisa Müller und Steffi Stimpfle, die aus einem 16:14 ein 23:15 machten. Das Aufbäumen der Zweiten ermöglichte ihnen noch einen motivierenden Abschluss, den Sieg der Ersten mit 25:20 konnten sie aber nicht mehr verhindern.

Es spielten für die FSV 1: Theresa Wizinger, Marie Deißler, Steffi Stimpfle, Jasmin Beyerle, Kristin Löfflad, Lisa Müller, Maria Altenburger, Eva-Maria Schröter, Melli Dauser, Simone Klaus

Es spielten für die FSV 2: Marlen Klaus, Jeny Stempfle, Carina Willig, Leo Gabler, Madeleine Gerth, Sandra Hirsch, Laura Geiß, Antonia Leberle, Johanna Altenburger, Cindy Helmschrot, Anna Stelzle

