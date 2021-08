Mastersschwimmen

19:30 Uhr

Zäher Kampf im kühlen Wasser

Plus Nördlingerin Claudia Koch gewinnt in Gummersbach den Internationalen Deutschen Meistertitel im 2,5-Kilometer-Freiwasserschwimmen

Der Sommer ist üblicherweise die Hochsaison des Freiwasserschwimmens, es geht Schlag auf Schlag im Wettkampfgeschehen. So standen nun auch zwei Wochen nach den Österreichischen Staatsmeisterschaften am Hechtsee die 27. Internationalen Deutschen Meisterschaften der Masters im Freiwasserschwimmen auf dem Programm. Unter den 200 Aktiven, die sich an der Gummersbacher Aggertalsperre ins Wasser wagten, befand sich auch die Nördlingerin Claudia Koch (Altersklasse 65).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen