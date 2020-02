Mehr Lebensqualität durch Reha-Sport

Plus Die Abteilung des TSV Nördlingen leistet einen wichtigen Beitrag zur körperlichen Rehabilitation nach Operationen oder Erkrankungen. Für diese Aufgabe möchte sie gerne weitere Übungsleiter gewinnen.

Die Behinderten- und Reha-Sportgruppe ist eine Abteilung des TSV Nördlingen, die selten im Blickpunkt steht. Gleichwohl erfüllt sie eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, nämlich Menschen beim Sport anzuleiten, die ihn aus gesundheitlichen Gründen unbedingt treiben sollten. Menschen, die nach einer Operation oder schweren Erkrankung eine gewisse Beweglichkeit und Fitness zurückerlangen möchten.

Abteilungsleiter der BRSG, bis in die 1980er- und 90er-Jahre ein selbstständiger Verein unter dem Namen Versehrtensportgruppe (VSG) Nördlingen, ist seit vielen Jahren Dieter Gottschalk, weithin bekannt als langjähriger Schulleiter der Hermann-Keßler-Schule in Möttingen. Seinerzeit hat er sich mit viel Einfühlungsvermögen um Kinder mit geistiger oder mehrfacher Behinderung gekümmert, seit seiner Pensionierung engagiert er sich vor allem für Erwachsene mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Gottschalk wird sich voraussichtlich im Sommer aus der Abteilungsführung zurückziehen, aber eine Aufgabe hat er sich noch gestellt: Er will weitere Übungsleiter für die BRSG gewinnen, um deren wichtige Arbeit auch in den kommenden Jahren zu gewährleisten.

Eine Reha- (insgesamt gibt es vier) und zwei Herzsportgruppen sind an diesem Montag in der altehrwürdigen Turnhalle an der Augsburger Straße aktiv, zusätzlich sind noch eine Wassergymnastik und zwei integrative Schwimmgruppen für Kinder und Jugendliche im Angebot der BRSG. Betreut werden die Teilnehmer an diesem Abend von Ursula Eberhardt-Klein, Monika Ostermeyer und Heike Scherer, in den beiden Herzsportgruppen ist zudem grundsätzlich ein niedergelassener Arzt vor Ort, an diesem Abend Dr. Hubert Merz. Eine Besonderheit ist der Werdegang von Ursula Eberhardt-Klein: Sie war nach einem Herzinfarkt zunächst Teilnehmerin der Herzsportgruppe und absolvierte anschließend die Übungsleiter-Ausbildung. „Ich möchte etwas zurückgeben, was ich selber erfahren habe“, sagt sie.

Übungsleiter-Ausbildung zahlt der Verein

Der Weg zum Übungsleiter im Reha-Sportbereich führt über den C-Schein (sechs Wochenenden) und den anschließenden B-Schein (zwei komplette Wochen). Bei entsprechender Vorbildung kann die Ausbildung verkürzt werden, wie beispielsweise bei Heike Scherer, die ausgebildete Physiotherapeutin ist. Die Kosten für die Übungsleiter-Ausbildung trägt die BRSG, die ihren Übungsleitern zudem ein angemessenes Honorar zahlt. Die Teilnehmer kommen in der Regel durch eine ärztliche Verordnung zu den Übungsstunden, Nachsorgegruppen werden durch die TSV-Mitgliedschaft abgedeckt. „Teilnehmer einer Reha-Sportgruppe bekommen Verständnis für ihre Erkrankung, verbessern ihre Ausdauer und Belastbarkeit, sind im Alltag selbstsicherer, sammeln Erfahrungen mit ihren körperlichen Möglichkeiten und verbessern so ihre Lebensqualität“, formuliert es Ursula Eberhardt-Klein.

„Es wäre schön, wenn wir noch den einen oder anderen Übungsleiter gewinnen könnten“, hofft Dieter Gottschalk. Die Gruppen seien derzeit sehr groß, Einzelkorrekturen bei den Teilnehmern deswegen oft schwierig. Das wolle er in seiner restlichen Amtszeit als Abteilungsleiter möglichst noch ändern.

Auskünfte bei Dieter Gottschalk, Kopernikusstraße 2, 86720 Nördlingen, Telefon 09081/86 116, E-Mail dieter@ mathias-gottschalk.de.

