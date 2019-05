00:03 Uhr

Mehr als 800 Starter bei der elften Auflage

Läuferinnen und Läufer, die eine bestimmte Endzeit anvisieren, können sich an den sogenannten „Pacemakern“ mit den gelben Shirts und aufgedruckter Zielzeit (in unserem Fall 1:30 Stunde) orientieren. Unser Bild stammt aus dem Vorjahr, als der Tross von Nördlingen in Richtung Bopfingen lief.

Heuer machen sich die Ausdauersportler wieder von Bopfingen aus auf die exakt 21,1 Kilometer lange Strecke. Mit Verkehrsbehinderungen ist zwischen 17 und 20 Uhr zu rechnen

Von Hans Niederhuber

Am heutigen Samstag wird zum elften Mal der Ipf-Ries-Halbmarathon ausgetragen. 737 Voranmeldungen sind bei den Organisatoren eingegangen, darunter 74 Staffeln. Für Einzelstarter besteht in Bopfingen in der Schranne am Marktplatz zwischen 12 und 16 Uhr die letzte Möglichkeit der Nachmeldung, bevor um 17 Uhr der Startschuss von einem Vertreter der Stadt Bopfingen und Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul abgegeben wird. Auch in diesem Jahr werden wieder über 800 Athleten die 21,1 Kilometer lange Strecke in Angriff nehmen, die – anders als im Vorjahr – von Westen nach Osten verläuft. Nachdem das Reimlinger Tor in Nördlingen wegen Bauarbeiten gesperrt ist, ist das Ziel bereits in der Reimlinger Straße.

Verpflegungsstationen und mehrere Bands an der Strecke

Die Läufer werden unterwegs an den Verpflegungsstationen nicht nur mit Wasser, isotonischen Getränken und Energieriegeln versorgt, sondern auch von mehreren Bands lautstark motiviert. Schon im Startbereich auf dem Bopfinger Marktplatz sorgt rhythmische Partymusik für eine ausgelassene Stimmung vor dem Wettkampf. Die Rieser Rockband „Stack“ spornt die Athleten in Nähermemmingen an, während die Wemdinger Trommler am Baldinger Tor die Läuferinnen und Läufer auf die letzten Kilometer der Strecke schickt. Auch alle Zuschauer sind aufgerufen, die Sportler während des Laufes aufzumuntern und anzufeuern. Bei der abschließenden Feier und Siegerehrung im Ochsenzwinger wird nochmals richtig eingeheizt.

Die ersten Läufer werden schon nach weniger als 70 Minuten im Ziel vor dem Reimlinger Tor erwartet. Alle ambitionierten Athleten, die den Halbmarathon in einer Zeit von 1:30 Std., 1:45, 2:00 und erstmals auch 2:15 Stunden bestreiten möchten, können sich an den vier „Pacemakern“ orientieren. Diese sind an den bunten Fahnen und den gelben Leuchtwesten zu erkennen, auf denen die anvisierte Zielzeit aufgedruckt ist. Die Masse der Läufer wird zwischen 18.45 und 19.30 Uhr ins Ziel einlaufen, das insgesamt drei Stunden geöffnet bleibt. Dort gibt es für alle Sportler neben Getränken von der Auerqelle Bissingen und dem Wallersteiner Brauhaus auch Obst zur Stärkung sowie die Möglichkeit zur kostenlosen Massage. Zur anschließenden Finisher Party sind neben den Aktiven auch Begleiter, Helfer und Zuschauer eingeladen. Von der Alten Turnhalle in der Augsburger Straße aus starten von 19.30 bis 21.30 Uhr wieder die Shuttle-Busse, um die Läufer zurück nach Bopfingen zu bringen.

Zwar sorgen fast 250 Helferinnen und Helfer aus Nördlingen und Bopfingen sowie den anliegenden Ortschaften für einen hoffentlich reibungslosen Ablauf; für eventuelle Verkehrsbehinderungen entlang der Strecke zwischen 17 und 20 Uhr bitten die Veranstalter um Verständnis. Weitere Informationen zum Lauf und Details zur Strecke sind unter www.ipf-ries-halbmarathon.de nachzulesen.

