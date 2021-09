Generalversammlung der Edelweiß-Schützen

1. Schützenmeister Martin Baumann konnte zur Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Edelweiß Minderoffingen 32 Mitglieder willkommen heißen. Sein besonderer Gruß galt den Ehrenschützenmeistern Lorenz Zimmermann und Franz Mayer, sowie dem dritten Bürgermeister Thomas Röttinger und den anwesenden Vorständen der örtlichen Vereine. Im Mittelpunkt der Generalversammlung standen der Tätigkeitsbericht des Schützenmeisters, der Bericht des Sportwartes und des Kassiers sowie die Ehrungen langjähriger Mitglieder.

Durch den langen Lockdown in der Corona-Pandemie hielten sich die Aktivitäten in Grenzen, das Vereinsleben stand still. In Onlinesitzungen plante man Veranstaltungen, die dann doch nicht stattfinden durften. Die Zeit nutzte man, um einige Arbeiten am Schützenheim zu erledigen. In einer „Pflasteraktion“ konnte der Hof nun fertiggestellt werden. Auch ein Hofbaum wurde gepflanzt.

Der Bericht von Sportwart Tina Wagner fiel in diesem Jahr erschreckend knapp aus. Der Rundenwettkampf fand so gut wie gar nicht statt, auch das Übungsschießen musste ruhen. Doch es gab nicht nur Negatives zu berichten. In Hochbrück beim Guschino-Cup belegte die Schülermannschaft mit den Schützen Franziska Straub und Paul Hertle den achten Platz.

Kassier Gerhard Jaumann führte zusammengefasst Ausgaben und Einnahmen des vergangenen Jahres auf. Außerhalb des Lockdowns konnte gerade einmal soviel erwirtschaftet werden, um die laufenden Kosten zu decken.

Gauschützenmeister Pfaller ließ sich entschuldigen, da gleichzeitig der Bezirksschützentag in Nördlingen stattfand. Gaujugendleiterin Tina Eichberger übernahm deshalb die Ehrungen. Das Gauehrenzeichen in Bronze erhielten Nikolas Eichberger und Benedikt Altenburger. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Tobias Turba und für 40-jährige Mitgliedschaft Aloisia Lausenmeyer ausgezeichnet. Bereits 60 Jahre gehören Matthias Eichberger, Paul Schneider und Ehrenschützenmeister Lorenz Zimmermann dem Verein an. (uke)