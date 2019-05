vor 43 Min.

Mit Kugel und Diskus stark

Gute Mönchsdegginger Bilanz

Das Wochenende stand für die Leichtathleten der LG Donau Ries ganz im Zeichen der Schwäbischen Meisterschaften in Friedberg. Mit insgesamt elf Titeln und neun Vizemeisterinnen und -meistern hatte die LG eine positive Bilanz, die mit 18 Bronzeplätzen abgerundet wurde.

Aus Mönchsdeggingen konnte sich vor allem Julia Vogtmann in der Altersklasse U18 in Szene setzen. Ihr zusätzliches Training mit Wurftrainer Robert Kleinle macht sich bezahlt, denn mit 11,14 m im Kugelstoßen holte sie sich mit persönlicher Bestleistung und der B-Qualifikation für die Bayerischen Meisterschaften den Titel. Ihr Diskus flog nahe an ihre Bestleistung heran und die 29,91 m bedeuteten Rang zwei.

Maja Kellner und Ella Wiedemann wagten sich nochmals an die anstrengende 300-m-Hürdenstrecke der weiblichen U16. Sie konnten zwar diesmal keine Bestzeiten laufen, erkämpften sich aber den zweiten und dritten Platz auf dem Siegerpodest. Im Hochsprung bestätigte Ella Wiedemann ihre Leistung vom Springertag in Gersthofen und kann mit 1,40 m zuversichtlich auf den nächsten Wettkampf blicken.

Nadine Beck schaffte es im Kugelstoßen in den Endkampf und konnte mit persönlicher Bestleistung (6,87 m) und Platz fünf zufrieden sein. Eine Verbesserung in der Technik des Hürdensprints zeigte der zwölfjährige Clemens Kraus. Dadurch steigerte er sich auf 12,72 sec. und wurde Schwäbischer Vizemeister. (cb)

