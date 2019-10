vor 19 Min.

Mit Präzision zum Titelgewinn

FMG Nördlingen ermittelt in vier Kategorien ihre Vereinsmeister. Flugzeit und Landepunkt sind entscheidend

Die Flugmodellgruppe (FMG) Nördlingen ermittelte ihre diesjährigen Vereinsmeister in vier verschiedenen Klassen.

In der Elektroflugklasse gab es für die Piloten ein kombiniertes Zeitflug- und Ziellandeprogramm zu fliegen. Ein Durchgang bestand aus dreimal zwei Minuten Flugzeit. Nach dem Start musste zweimal nach jeweils zwei Minuten ein Tor durchflogen werden. Nach sechs Minuten erfolgt die Ziellandung an einem Landepunkt. Für jede Sekunde, die zu früh oder zu spät gelandet wurde, gab es Punktabzug. Ebenfalls gab es Punktabzug für die Entfernung zum Landepunkt. In dieser Klasse waren die Punktdifferenzen bei den Platzierungen sehr gering. Sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Jugendlichen ging es hier um wenige Sekunden, die über den Sieg entschieden.

Nach drei Flugdurchgängen sicherte sich bei den Jugendlichen Martin Eckmaier vor Joseph Hauke und Daniel Stumpf den Meistertitel. Vereinsmeister bei den Erwachsenen wurde Lukas Neudert vor Jochen Zimmermann und Tobias Fuchs.

In der Klasse Segelflug wurden die Flugmodelle mit einem Hochstartgummi gestartet. Die Aufgabe bestand darin, aus dieser Höhe genau vier Minuten zu fliegen und auf einem vorgegebenen Punkt zu landen. Hier gab es ebenfalls für jede Sekunde, die der Pilot zu früh oder zu spät landete, Punktabzug. Bei der Landung wurde die Distanz zum Landepunkt bewertet. Bei schwierigen Windverhältnissen wurde es den Piloten nicht einfach gemacht, diese Aufgabe zu bewältigen. Nach sechs Durchgängen standen die Vereinsmeister im RES-Segelflug für 2019 fest. Gewonnen hat Klaus Malek vor Jochen Zimmermann und Tobias Fuchs.

Drei Luftballone müssen zum Platzen gebracht werden

Die spektakulärste Klasse ist das Ballonstechen. Hier müssen die Piloten mit ihren Modellen drei Luftballone, die auf einem Holzstab in circa einem Meter Höhe befestigt sind, möglichst schnell treffen und zum Platzen bringen. Dies gestaltete sich für die Piloten bei wechselhaften Winden nicht ganz einfach. Bei diesem Wettbewerb mussten drei Durchgänge geflogen werden. Vereinsmeister wurde Lukas Neudert vor Martin Eckmeier und Klaus Malek.

In der Motorflugklasse mussten von den Piloten zehn verschiedene Kunstflugfiguren, wie zum Beispiel Looping, Vierzeiten-Rolle, Messerflug usw. geflogen werden, die von einer Jury bewertet wurden. Bei ebenfalls schwierigen Windverhältnissen standen nach drei Durchgängen die Sieger fest. Es gewann Werner Leidel vor Martin Eckmaier und Tobias Fuchs.

Besonders hervorzuheben sind die Leistungen der Jugendlichen, die bei teilweise unberechenbaren Windverhältnissen hervorragende Flüge zeigten. Alle Teilnehmer erhielten bei der Siegerehrung wertvolle Preise. Seit einigen Jahren erhält bei den Vereinsmeisterschaften ein Jugendlicher eine besondere Ehrung. Es wird derjenige ausgezeichnet, der am häufigsten am Modellflugplatz beim Training ist. Diesjähriger „Vielflieger des Jahres“ war der 13-jährige Daniel Stumpf. Er erhielt einen Extra-Preis für seinen Trainingsfleiß. (kma)

