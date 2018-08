vor 23 Min.

Mit drei Titeln in die Sommerpause Lokalsport

Die große TSV-Delegation in Friedberg (stehend von links): Annika Gregor, Denice Jagnow, Inga Knief, Amelie Weiß, Carla Weiß, Kristin Baumann und Simon Gebert. Sitzend: Simone Hampp, Marius Lotter, Michel Kolbe, Floriane Freihart, Felix Herrmann, Nick Krieger und Dagmar Spannbauer sowie (vorne liegend) Thaddäus Keßler.

Der TSV Nördlingen reist mit einer starken Delegation zur schwäbischen Meisterschaft nach Friedberg. Sprinterin überzeugt in einer anderen Disziplin.

Von Simone Hampp

Die schwäbischen Meisterschaften der Leichtathleten wurden in diesem Jahr in Friedberg ausgetragen. Ein 14-köpfiges Team der LG Donau-Ries trat an, um sich beim letzten Wettkampf vor der Sommerpause mit den Besten Schwabens zu messen.

Für eine Überraschung sorgte Floriane Freihart, zuletzt im Sprint erfolgreich, mit dem Gewinn des Meistertitels beim Weitsprung der weiblichen Jugend U18. Schon ihr erster Sprung auf 4,94 m zeigte, dass Floriane „gut drauf“ war und die Fünf-Meter-Marke an diesem Tag knacken könnte. Dies gelang ihr im zweiten Durchgang. Ihre Weite von 5,24 m konnte keine der 20 Teilnehmerinnen ihrer Altersklasse überbieten, und so gewann die TSV-lerin verdient den Pokal.

Über den zweiten Titel des Tages freute sich die 4x100-m-Staffel der Männer mit Nick Krieger, Marius Lotter, Michel Kolbe und Felix Herrmann. In der Saison 2018 waren die jungen Männer noch nie in dieser Konstellation zusammen auf einem Wettkampf gelaufen. Daher waren Athleten und Trainerinnen gleichermaßen gespannt, ob alle Staffelwechsel auf Anhieb klappen würden. Die Wechsel verliefen reibungslos, und die Staffel kam mit einer Zeit von 46,5 sec. als schwäbischer Meister ins Ziel. Die Frauenstaffel mit Amelie Weiß, Annalena Laur, Inga Knief und Kristin Baumann belegte den dritten Platz (53,12 sec).

Ein wenig Pech hatten die Sprinterinnen der weiblichen Jugend U18. Aufgrund des Ausfalls einer Staffelläuferin musste die 4x100-m- Staffel kurzfristig komplett umgestellt werden. Da die Läuferinnen nicht aufeinander eingespielt waren, gab es Probleme bei den Wechseln, und das Rennen musste vorzeitig aufgegeben werden. Bei den anschließenden 100-m-Sprints verfehlte Kristin Baumann, bei den Frauen startend, knapp das Treppchen. Sie wurde mit 13,16 sec. Vierte. Annalena Laur unterbot erstmals die 14- Sekunden-Marke und belegte mit ihrer persönlichen Bestzeit von 13,76 sec den elften Platz.

Zweiter schwäbischer Titel für Michael Kolbe

Seinen zweiten Titel konnte Michel Kolbe (U18) über 200 m gewinnen. In einer Zeit von 23,74 sec. verwies er seine Konkurrenten auf die Plätze. Simon Gebert wurde in 25,31 sec. Vierter. Zuvor hatte er über die 100 m eine neue persönliche Bestzeit (12,36 sec.) erzielt. Auch bei der weiblichen Jugend U18 gingen drei 200-m-Läuferinnen an den Start. Beste TSV-Athletin war hier Denice Jagnow, die mit einer Zeit von 28,21 sec. den achten Platz belegte. Bei ihrem Debüt über die 400-m-Strecke wurde Amelie Weiß (U18) mit einer Zeit von 1:06 min. Dritte. Die beiden jüngsten TSV-Athleten hatten sich für die 800-m-Strecke entschieden. Carla Weiß wurde mit einer Zeit von 2:54,55 min. Fünfte. Thaddäus Keßler erreichte mit 2:56,28 min. den neunten Platz.

Weitere Ergebnisse des Tages:

Männer 100-m-Lauf: Marius Lotter 12,44 sec., Nick Krieger 12,67 sec. – Weibliche Jugend U18 100-m-Lauf: Floriane Freihart 13,46 sec., Denice Jagnow 13,66 sec., Annika Gregor 13,98 sec., Inga Knief 14,30 sec. – Weibliche Jugend U18 200-m-Lauf: Annika Gregor 29,19 sec., Inga Knief 29,89 sec.

Männliche Jugend U14: 75-m-Lauf: Thaddäus Keßler 12,45 sec.; Weitsprung: 3,44 m. – Weibliche Jugend U14: 75-m-Lauf: Carla Weiß 11,81 sec.; Weitsprung: 3,75 m.

