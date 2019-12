12.12.2019

Mit viel Einsatz zum zweiten Sieg

Die U16 des TSV Nördlingen gewinnt in Ingolstadt. Auch die zweite Mannschaft ist erfolgreich

– Als Tabellenzweiter empfingen die Herren 2 das Team aus Buchloe. Von Beginn an bearbeiteten die körperlich unterlegenen Nördlinger den Gegner mit einer aggressiven Verteidigung, die den Buchloern große Probleme bereitete. Auf diese Weise zogen die Rieser schnell davon. Nachdem das zweite Viertel mit einem 10:0-Lauf für den TSV begann, war das Spiel nach 14 gespielten Minuten eigentlich entschieden. Nach einem 41:22 zur Pause erspielte man sich ein 60:33 nach dem dritten Viertel. Der Trainer konnte daher allen Spielern ausreichend Spielzeit geben. Obwohl die Nördlinger das letzte Viertel abgeben mussten, gewannen sich mit 74:51. Nach dieser homogenen Mannschaftsleistung geht es am nächsten Samstag nach Leitershofen/ Stadtbergen zum ungeschlagenen Tabellenführer.

TSV II: C. Geyer (12), L. Schwarzenberger (12), P. Schröppel (11/1), J. Kluger (10), T. Ruf (10), M. Münzinger (9/3), A. Hungbauer (4), M. Ruppert (4), L. Hecht (2), P. Lämmermeier, M. Schwarzenberger.

– Nach einem 10:0-Lauf der Gäste kämpfte sich die Heimmannschaft langsam ins Spiel und konnte bis zum Ende des dritten Viertels den Anschluss zum 51:52 erreichen. Im letzten Viertel übernahmen die Nördlinger sogar kurz die Führung, bevor sich die Schrobenhausener mit einem erneuten Lauf, verursacht durch viele einfache Ballverluste auf Nördlinger Seite, deutlich absetzen konnten und die Partie mit 75:63 für sich entschieden.

TSV III: Eber, Grübl (6), Hirsch (12), Kling (2), Lukasch, S. Moll (8), Riedelsheimer (9), Rohm (4), Stimpfle (4), Zink (18).

– Mit viel Einsatz drehten die Nördlinger Nachwuchsbasketballer einen Rückstand und gewannen verdient gegen Ingolstadt. Nach einem schläfrigen Start lag der TSV im ersten Viertel mit zehn Punkten im Rückstand. Einfache Würfe fielen nicht und Korbleger konnten nicht in Punkte umgewandelt werden. Bis zur Halbzeit kämpfte sich das Team jedoch wieder heran und mit 32:32 ging es in die Pause. Danach zeigten die Jungs, was in ihnen steckt. Mit tollem Einsatz, Kampfeswillen und enormer Laufbereitschaft wurden die Ingolstädter förmlich eingeschnürt. Mit Patrick Schröppel und Samuel Wolf hat der Coach nun eine starke Truppe beisammen. Schwierig wird die Aufgabe am kommenden Samstag wenn es gegen den Tabellenführer von Jahn München geht.

TSV U16: J. Bach 9; D. Befus 6; Y. Nill 16; K. Ortelli 18, P. Raffalt 10; J. Scherer 25 (5 Dreier); P. Schröppel; S. Wolf.

– Im Duell der bislang ungeschlagenen Mannschaften musste sich der TSV einem starkem Gegner beugen. Mit einer konsequenten Defense und sicheren Würfen ließ die Heimmannschaft dem TSV keinen Raum zur Entfaltung, sodass es nach dem ersten Viertek 20:8 stand. Auch im zweiten Viertel fanden die Nördlinger nicht zu ihrem gewohnten Spiel, während der Gegner den Druck aufrecht erhielt. Zur Halbzeit lagen die Rieser mit 55:17 zurück. Wie ausgewechselt startete das Team dann ins dritte Viertel. Kampflos wollte man sich nicht geschlagen geben und mit jeder gelungenen Aktion kehrte das Selbstvertrauen zurück. Mit 14:21 wurde das dritte Viertel für sich entschieden. Der Kampfgeist setzte sich im letzten Viertel fort, welches mit 15:28 gewonnen wurde. Die erste Saisonniederlage konnte jedoch nicht mehr verhindert werden.

TSV U12: L. Rudolph (9), J. Klopfer (15), J. Wolf (2), T. Liebhäuser (8), S. Geinitz (9), M. Hirsch 19, P. Stoll (2).

– Das Bezirksligateam der U12-Mädchen war diesmal beim PSV zu Gast. Die Vorzeichen waren schlecht, denn in der Halle standen keine auf das U12-Niveau absenkbaren Körbe. Entsprechend verunsichert starteten die Nördlingerinnen. Zur Pause führten die Gastgeberinnen dann mit 27:22. Nach dem Wechsel hielten die Rieserinnen dagegen. Doch die Heimmannschaft spielte sehr hart und körperbetont. Im letzten Viertel gelang ihnen dann fast alles und den Nördlingerinnen fast nichts. Die Mädchen spielen als nächstes gegen VSC Donauwörth.

TSV U12: A. Stadelmeier 10, E. Schiele 8, M. Schröppel 10, D. Allgeyr, J. Schiele, E. Sieber 4, A. Canli 4, E. Löhe 6.

– Das Zuschauen bei den Kleinsten Korbjägern des TSV Nördlingen macht einfach Spaß. Zeigen Sie doch jede Woche Ihre Fortschritte aus dem Training. Nur zu siebt angetreten starteten die Gastgeber hochmotiviert ins Spiel und konnten bereits nach zehn Minuten einen deutlichen und spielentscheidenden Vorsprung erarbeiten (27:7). Dabei hatte der Gegner oft schon Probleme, den Ball über die Mittellinie zu bringen. Viele Ballgewinne brachten hier im Gegenzug schnelle Nördlinger Körbe. Alle Kinder des TSV Nördlingen konnten Punkte zum 126:22-Heimsieg beisteuern. Besonders mutig und treffsicher war Paulina Frank, die vier Dreier aus der Distanz versenkte. Am kommenden Wochenende geht es für die U10 zum Auswärtsspiel nach Schrobenhausen. (rs/tsv/RN)

TSV U10: S. Lichtenstern (20), N. Wenig, P. Frank (23), T. Thudt (25), M. Popp (16), D. Schäff (6), M. Sredl (16), N. Wenig (20).

