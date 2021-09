Nachwuchs in allen Altersklassen

Tennisclub Nördlingen hebt seine Jugendarbeit hervor und ehrt verdiente Mitglieder

Kürzlich fand die einmal im Jahr vorgeschriebene Mitgliederhauptversammlung des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen im Clubhaus auf der Marienhöhe statt.

Clubpräsident Helmut Radeck begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellte zunächst fest, dass für Vereinsversammlungen genauso wie in der Gastronomie die sogenannte 3 G-Regel gelte, die von der Vorstandschaft vor Beginn der Veranstaltung überprüft worden sei. Radeck erwähnte in seinem Bericht als wichtigste Neuerung des vergangenen Jahres die Einführung der elektronischen Platzbuchung, zu der sich die Vorstandschaft auch aufgrund der notwendigen Dokumentationsverpflichtung einstimmig entschieden hatte. Radeck bedankte sich bei allen Vorstandskollegen für deren zuverlässige Arbeit, allen voran beim Technischen Leiter Manfred Schmitz, der zusammen mit Helmut Stiller und weiteren Helfern die Anlage zu Beginn der Saison in einen hervorragenden Zustand versetzt hatte und diesen die gesamte Saison über erhalten konnte. Die 2. Vorsitzende Petra Langenbucher konnte verkünden, dass die Mitgliederzahl von 500 kürzlich überschritten wurde.

Es folgte der Bericht der Sportwartin Anja Fürsattel, die neben anderen Erfolgen besonders den Aufstieg der Herren 70 in die Bayernliga und den der Herren 1 in die Bezirksklasse 1 hervorhob. Jugendleiterin Julia Ziegelmeier stellte fest, dass der Tennisclub Rot-Weiß Nördlingen mit zehn gemeldeten Jugendmannschaften alle anderen Vereine des Landkreises Donau-Ries übertreffe und in jeder Altersklasse von U9 Kleinfeld bis Junioren U18 und Juniorinnen U18 Teams in die Turnierrunde entsenden konnte. Sie gratulierte der U9-Kleinfeldmannschaft zum schwäbischen Meistertitel und freute sich außerdem über die Aufstiege der Junioren U18 I und der Knaben U15 I. Danach stellte Finanzverwalterin Johanna Agne den Kassenbericht vor. Während die Zahlen mit denen des Vorjahres weitgehend vergleichbar waren, brachen dem Club wegen der coronabedingten Schließung der Tennishalle doch einige geplante Einnahmen weg. Es folgte das Protokoll der Rechnungsprüfer Roland Bruckmeyer und Gerhard Hahn, die nichts zu beanstanden hatten, woraufhin die Vorstandschaft entlastet wurde.

50, 60 und sogar 70 Jahre Vereinsmitglied beim TCN

Am Ende der Versammlung ehrte Helmut Radeck langjährige, verdiente Clubmitglieder. Bereits 50 Jahre Clubmitglied sind die Brüder Maximilian und Alexander Knief, von denen letzterer in der Zeit von 2002 bis 2005 sogar Clubpräsident war. Horst Leberzammer, der aus persönlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte, bringt es sogar auf 60 Mitgliedsjahre. Übertroffen wird er noch von Adalhart Balzer (70 Jahre im Verein!), dessen 30-jährige Mitarbeit in der Vorstandschaft von Radeck besonders gelobt wurde. (hra)