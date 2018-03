vor 43 Min.

Mitreißendes Pokalfinale Lokalsport

SG Alerheim behält auf Kreisebene gegen den FSV Reimlingen die Oberhand. Dabei fällt die Entscheidung zugunsten des Heimteams erst in der Schlussphase

Von Klaus Jais

Das Kreispokalfinale Donau gewannen die Frauen der SG Alerheim, die auf heimischem Gelände gegen den FSV Reimlingen mit 2:0 die Oberhand behielten. Schiedsrichter der Partie, die immerhin 100 Zuschauer anlockte, war David Fischer vom TSV Oettingen. Da auf dem Rasen des TSV Möttingen witterungsbedingt nicht gespielt werden konnte, wurde kurzfristig der Hauptplatz der SG Alerheim als Austragungsort gewählt.

Bei strahlendem Sonnenschein zeigten beide Teams eine gute Partie, wobei die Spannung bis zum Schluss anhielt. Die beiden Teams schenkten sich nichts, die Trainer Dominik Kohnle (FSV) und Johannes Gloning (SG) hatten ihre Teams gut auf das Finale vorbereitet. Beide Mannschaften begannen eher verhalten. Der FSV Reimlingen zeigte sich sehr defensiv, sodass sich die Gastgeber aus Alerheim nur schwer nach vorne durchsetzen konnten. Nach 24 Minuten hatte Anika Leinfelder dann die erste Chance für die SGA, scheiterte jedoch an Torhüterin Manuela Helmschrott. Die Gäste konterten in der 38. Minute, doch auch Milena Rathgeber konnte ihre Chance nicht verwerten. Nur wenige Minuten später herrschte Aufregung vor dem Alerheimer Tor, als die ballführende Spielerin aus Reimlingen knapp vor dem Strafraum zu Fall gebracht wurde. Der anschließende Freistoß, ausgeführt durch Carolin Wohlfrom, konnte jedoch von Torhüterin Katja Heuberger über die Latte gelenkt werden. So blieb es bis zur Pause beim 0:0.

Bereits in der 47. Minute konnten die Alerheimer Frauen dann eine Standardsituation nutzen und gingen nach Freistoß von Jana Fälschle durch einen Kopfball von Spielführerin Anna Schmidt in Führung. Die Gäste ließen jedoch nicht locker und das Spiel war weiterhin von harten Zweikämpfen geprägt. Eine weitere dicke Chance hatten die Reimlinger Frauen in der 61. Minute durch Anne Saur; ihr Schuss verfehlte nur knapp den rechten Pfosten. Die ausgelassene Chance rächte sich schließlich in der 83. Minute, als Jana Fälschle einen weiten Ball von außen auf das Tor brachte, den die Gästetorhüterin, bedrängt durch Lisa Wurm, nur noch ins eigene Tor fausten konnte. Kurz vor Schluss konnte Carolin Wohlfrom auch den nächsten Freistoß nicht gefährlich genug auf das Heimtor leiten und in der Nachspielzeit hätten die Gastgeber nach einem Durcheinander im Strafraum mit anschließendem Pfostenschuss sogar noch die Möglichkeit zum dritten Treffer gehabt. So blieb es bei einem bis zum Schluss spannenden Finalspiel, das die SGA letztendlich mit 2:0 gewann.

Erste Runde auf Bezirksebene bringt ein weiteres Derby

Anika Höß, Spielleiterin im Kreis Donau, bedankte sich bei beiden Teams für das mitreißende Finale, bei Schiedsrichter David Fischer für die gute Leistung und bei den Fans für die aktive Unterstützung beider Teams. Der Kreissieger nimmt nun an der ersten Runde auf Bezirksebene teil, wobei diese Runde bereits am Ostermontag gespielt wird. Die SG Alerheim empfängt den Bezirksligisten FC Maihingen (Beginn elf Uhr). Bei der Siegerehrung erhielt der Zweitplatzierte einen Ball, die Siegermannschaft wurde mit T-Shirts ausgestattet, und der Ausrichter bekam als Dankeschön ebenfalls einen Ball überreicht.

In der Halbzeit war dann noch ein weiteres Highlight geboten: Die SpVgg Deiningen erhielt für die Ausrichtung des Tags des Mädchenfußballs 2017 einen Wertgutschein. Warum? Weil sie im Anschluss daran eine weitere Mädchenmannschaft gemeldet hatten. Aktuell spielen die Mädels außer Konkurrenz bei den Jungs mit, und das Fazit: Es läuft gut, die Mädels lernen dazu und werden von Mal zu Mal besser. Der Spaß ist auf jeden Fall immer dabei. Auch hier erhielten alle mitgereisten Mädchen eine CD und waren hellauf begeistert.

