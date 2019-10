00:03 Uhr

Mölls-Pokal-Turnier: Rieser Mannschaften erfolgreich

In der Schillerhalle messen sich die Frauen in zwei Leistungsklassen

Die Volleyballabteilung des TSV Nördlingen hat ihr alljährliches Mölls-Pokal-Turnier veranstaltet. Der Andrang teilnehmender Mannschaften war auch heuer wieder ungebremst groß, was für die Attraktivität als Vorbereitungsturnier auf die anstehende Volleyballsaison spricht. Aufgrund der etwas eingeschränkten Platzverhältnisse im Vergleich zur Hermann-Keßler-Halle entschied sich die Turnierleitung, heuer ein reines Damenturnier zu veranstalten. Aus termintechnischen Gründen musste dieses Jahr in die Schillerhalle ausgewichen werden.

In zwei Leistungsklassen spielten zwölf Mannschaften um den Turniersieg. In einer Leistungsklasse konnte auch der TSV Nördlingen ein Team stellen. An dem Turnier nahmen weitere Mannschaften aus dem Ries, dem Nürnberger, dem Augsburger und dem Heidenheimer Raum teil. In der Leistungsklasse 1 gewann nach hart umkämpften Spielen der FC Langweid vor dem VfL Großkötz und dem FSV Marktoffingen III. In Leistungsklasse 2 konnte der SC Tapfheim das Turnier für sich entscheiden. Der TSV Nördlingen folgte direkt auf dem zweiten Platz und zeigte eine gute Turnierleistung. Den dritten Platz belegte schließlich noch der TSV Mönchsdeggingen.

Die Volleyballabteilung des TSV Nördlingen war am Ende sehr zufrieden mit dem Turnierverlauf und freute sich über die zahlreiche Teilnahme.

Das sind die weiteren Termine für die anstehende Volleyballsaison: Bereits am Sonntag, 6. Oktober, findet um 11 Uhr die U-13 Qualifikation für die Saison 19/20 der Mädchen statt. Das erste Heimspiel und der Saisonauftakt der Herren-1-Mannschaft ist am Samstag, 12. Oktober, um 14.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle. (afr)

