Mönchsdeggingen/Laub/Löpsingen

vor 18 Min.

Enteilt Alerheim den Konkurrenten?

Plus Beim noch sieglosen Tabellenletzten Mönchsdeggingen ist der Kreisklassen-Spitzenreiter klarer Favorit. Spitzenspiel in Laub, Kirchweih-Derby in Löpsingen

Von Nico Lutz

Es ist das Duell zwischen Tabellenletztem und Tabellenführer, sieglos gegen ungeschlagen, schlechteste Offensive gegen beste Defensive, das Duell ein Punkt gegen 21 Punkte. Wenn am achten Spieltag in der Kreisklasse Nord 1 der TSV Mönchsdeggingen und die SG Alerheim aufeinandertreffen (Sonntag 15 Uhr), könnten die Vorzeichen nicht unterschiedlicher sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen