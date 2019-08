00:03 Uhr

Möttingen spielt, Marktoffingen trifft

Marktoffingen (in Blau Marco Häfele) nutzte in Möttingen seine wenigen Chancen zum Sieg. Das Heimteam (rechts Markus Schneele) unterlag trotz Feld- und Chancenüberlegenheit unglücklich mit 1:2.

Im Riesderby unterliegt das Kleebauer-Team unglücklich mit 1:2. 550 Zuschauer im Neulingsduell Holzheim/Dillingen gegen Kicklingen/Fristingen

Von Jim Benninger

TSV Möttingen – FSV Marktoffingen 1:2 (1:1). – Die Gastgeber waren die gesamte Spielzeit überlegen, zum glücklichen Sieg kamen allerdings die Gäste. Auch die erste Möglichkeit hatten die Platzherren, doch Marius Schmidt köpfte eine Flanke von Oliver Heider knapp am Pfosten vorbei. Danach setzte Manuel Oswald Neuzugang Markus Schneele toll in Szene, doch der scheiterte allein vor Keeper Patrick Dauser. Nach einer halben Stunden dann die Heimführung, als Dominic Schäble aus fünf Metern nach schönem Querpass von Patrick Wunder traf. Danach spielte Schmidt zwar zwei Marktoffinger aus, doch aus 16 Metern schoss er über die Latte. Der Ausgleich fiel nach einem krassen Abwehrfehler, als der ungedeckte Hannes Reichherzer aus 16 Metern einschob. Zudem schoss Christoph Estner aus 20 Metern knapp am Möttinger Tor vorbei.

Nach der Pause spielte nur noch die Kleebauer-Elf, konnte aber ihre Chancen nicht verwerten. So ließ Schmidt einen Kopfball, Wunder einen Fernschuss sowie Karabal frei vor dem leeren Tor den längst mögliche Führungstreffer aus. Das Siegtor gelang dann den Gästen fünf Minuten vor dem Ende mit ihrer einzigen Chance im zweiten Abschnitt durch Moritz Faußners Schrägschuss aus 16 Metern.

Tore: 1:0 (29.) Dominic Schäble, 1:1 (36.) Hannes Reichherzer, 1:2 Moritz Faußner – Zuschauer 100.

SpVgg Riedlingen - TSV Oettingen 0:1 (0:1). Den Saisonauftakt hatte sich Stefan Färber als neuer Coach der SpVgg Riedlingen etwas anders vorgestellt. Der Aufsteiger aus Oettingen bestach mit hoher Laufbereitschaft und Aggressivität. den Gastgebern blieb meist nur die Zuschauerrolle. Der agile Marc Löfflad brachte sein Team früh auf die Siegerstraße (15.). Riedlingens Bemühungen verloren sich in häufigen Fehlpässen und so kamen ausschließlich die Gäste zu weiteren Chancen. Einziger Lichtblick war Torwart Konstantin Hengstebeck, der mit zahlreichen Glanzparaden eine höhere Niederlage verhinderte.

Tore 0:1 Marc Löfflad (15.) Besondere Vorkommnisse Jan Sandmeyer (TSV Oettingen) scheitert mit einem Foulelfmeter am Riedlinger Torwart Konstantin Hengstebeck (75.). Zuschauer 130

FSV Reimlingen - TSV Hainsfarth 2:4 (1:1). - Im temporeichen Saisoneröffnungsspiel gingen die clevereren Gäste als Sieger vom Platz. Bereits nach einer Viertstelstunde die Führung durch Spielertrainer Hensolt, der einen Elfmeter unhaltbar versenkte. Bis zur Pause war die Heimmannschaft dann spielbestimmend und eine punktgenaue Flanke von Daniel Böhm nickte Dominik Kohnle zum Ausgleich ein. Weitere gute Heimchancen des Kapitäns, von Maletzke und Helmschrott wurden aber im letzten Moment vereitelt.

Auch nach der Pause machte Reimlingen das Spiel, doch die Gäste konterten eiskalt. Nico Leister nach einer Stunde, David Hertle sowie Bastian Mebert in der Schlussphase sorgten nach guten Angriffen für eine 4:1-Führung. Robin Helmschrott konnte nach Klasse-Zusammenspiel mit Kohnle nur noch verkürzen. Im bereits entschiedenen Spiel senste ein Gästespieler an der Mittellinie völlig überflüssig noch Maletzke um (94.). Der revanchierte sich und sah dafür Rot, während der Hainsfarther nur verwarnt wurde.

Tore 0:1 Nico Hensolt (14.), 1:1 Dominik Kohnle (21.), 1:2 Nico Leister (56.), 1:3 David Hertle (77.), 1:4 Bastian Mebert (80.), 2:4 Robin Helmschrott (83.) - Rot gegen Maletzke (FSV, 93., Tätlichkeit). Zuschauer 250

