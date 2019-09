vor 21 Min.

Mühevoller Sieg für den Tabellenführer

Mönchsdeggingen (rot-weiße Trikots) ging zwar in Munzingen früh in Führung, kassierte allerdings in der Schlussphase noch den Ausgleich.

Wemding schlägt Aufsteiger Buchdorf mit 4:2. Niederhofen landet in Deiningen den ersten Sieg

Von Toni Kutscherauer

SG Munzinger SV/FC Birkhausen – TSV Mönchsdeggingen 1:1 (0:1). – In der durchschnittlichen Partie gingen die Gäste nach schönem Kurzpassspiel durch Sven Mecko früh mit 0:1 in Front (12.). Für die Heimelf besaß Leiminger zwei Kopfballchancen (20./26.), danach hätten Bäurle (38.) und Beck sogar auf 0:2 erhöhen können (44.). Erneut Bäurle traf nur die Latte des Heimtores (57.), bevor mit Chancen für Leiminger (64.) und Rauwolf (68.) die beste Phase der SG kam. Das späte 1:1 gelang Jonas Rauwolf zum für die Gastgeber glücklichen Punktgewinn (88.).

Tore 0:1 Sven Mecko (12.), 1:1 Jonas Rauwolf (88.). Zuschauer 90.

SV Schwörsheim/Munningen – SG Alerheim 2:1 (1:1). – Nach verhaltenem Beginn besaß der Gast zwei gute Konterchancen durch Rau (18./19.), ehe Matthis Straß eine Abwehrschwäche zum 0:1 nutzte (21.). In der hart umkämpften Partie mit vielen gelben Karten verwertete Robert Dippner eine Ziegler-Flanke zum 1:1 (45.). Heuberger köpfte in die Arme von Heimtormann Bucher (52.), doch als Leberle querlegte, vollendete Johannes Regele zum 2:1 (64.). Heuberger schoss erneut Bucher an (66.), gegenüber klärte Bruckmeier bei einem Konter (74.). Bucher parierte auch gegen Zwölfer (77.) und Ziegler traf nur die Latte des Gästetores (90.+2).

Tore 0:1 Mathis Straß (21.), 1:1 Robert Dippner (45.), 2:1 Johannes Regele (64.). Zuschauer 100.

SV Hausen/Schopflohe – Sportclub D.L.P. 0:5 (0:2). – Bei der ersten Aktion zielte Reiber genau auf Gästetormann Wurm (13.), bevor Pascal Heinze zunächst mit einem „Strich“ aus 35 Metern zum 0:1 traf (20.) und wenig später per Foulelfmeter auf 0:2 erhöhte (26.). Heinzes Fernschuss parierte Heimtormann Uhl (37.) und Lutz’ Heber ging knapp am Heimtor vorbei (42.). Nach der Pause köpfte Jannik Meier zum 0:3 ein (66.) und Pascal Heinze traf per Freistoß zum 0:4 (68.). Grimm traf nur das Außennetz des Gästetores (78.), ehe Steffen Hauber einen krassen Abwehrfehler zum verdienten 0:5-Endstand gegen zu harmlose Gastgeber nutzte (81.).

Tore 0:1 und 0:2 Pascal Heinze (20./26., Foulelfmeter), 0:3 Jannik Meier (66.), 0:4 Pascal Heinze (68.), 0:5 Steffen Hauber (81.). Zuschauer 100.

SpVgg Deiningen – SV Niederhofen/Ehingen 0:1 (0:0). – In einer mäßigen Partie siegte der Gast nicht unverdient. Zu Beginn zeigten Tim Betzler (4.) und Dinkelmeier (15.) gute Aktionen für die Heimelf, gegenüber waren Felix Leister (9.) und Meyr (10.) gefährlich. Niederhofen hatte nun mehr vom Spiel und Meyer verfehlte nur knapp (42.). Kempters Kopfball wurde von Gästekeeper Voglgsang abgewehrt und Wenzels Nachschuss von Käser geblockt (57.). Das Tor des Tages gelang Albert Mielich mit überlegtem Flachschuss zum 0:1 ins Eck (72.). Deiningen kämpfte, doch mehr als Dinkelmeiers geblockter Ball (82.) und Jackwerths 40-Meter-Freistoß (87.) sprang nicht mehr heraus.

Tor 0:1 Albert Mielich (72.). Zuschauer 130.

Lauber SV – SpVgg Ederheim 2:1 (0:1). – Die Gastgeber begannen furios, doch Haas’ Freistoß ging an den Pfosten und Trollmanns Ball an die Latte (4.). Trotz Lauber Überlegenheit traf Christoph Kolitsch per Freistoß zum 0:1 (20.). Philip Baumann fehlte zweimal das Glück (28./48.), ehe er einen Foulelfmeter zum 1:1 verwandelte (50.) und nach einer sehenswerten Ballstafette zum 2:1 abschloss (55.). Ederheim gab nicht auf und blieb mit Offensivaktionen bis zum Schluss gefährlich, doch das 2:2 gelang nicht mehr.

Tore 0:1 Christoph Kolitsch (20.), 1:1 und 2:1 Philip Baumann (50., Foulelfmeter/55.). Zuschauer 150.

TSV Wemding – SG FSV Buchdorf/Daiting 4:2 (1:2). – Gegen den forschen Neuling gelang dem TSV ein mühevoller Heimsieg. Florian Veit traf nach toller Einzelleistung zum 1:0 (8.). Der überragende Tormann Schwertberger und zweimal der Pfosten verhinderten das 2:0. So glich Nikolai Kaster nicht nur zum 1:1 aus (23.), sondern versenkte nach Kaisers Großchance einen Handelfmeter zum 1:2 (44.). Der TSV berannte nun einen massiven Abwehrriegel. Trotz roter Karte gegen Gerstmeier gelang durch Sandro Morenas Kopfball (57.), Daniel Hallers Freistoß (66.) und Chris Luderschmids Drehschuss (85.) am Ende ein standesgemäßer 4:2-Sieg.

Tore 1:0 Florian Veit (8.), 1:1 und 1:2 Nikolai Kastner (23./44., Handelfmeter), 2:2 Sandro Morena (57.), 3:2 Daniel Haller (66.), 4:2 Chris Luderschmid (85.). Zuschauer 150.

TSV Monheim – TSV Wolferstadt 3:3 (3:2). – In einem spannenden Match ging der Gast durch Markus Hönles 20-Meter-Schuss (5.) und Holger Mücks „verirrten“ Flankenball (10.) mit 0:2 in Front. Monheim drehte das Spiel und schaffte durch Daniel Roßkopf (15.), ein Eigentor (31.) und Florian Mayer nach Freistoß (39.) das 3:2. Erneut Markus Hönle glich aus 16 Metern zum 3:3 aus (51.). Monheim war näher am Sieg, doch bei Versuchen von Tobias Roßkopf und Kotter rettete das Aluminium.

Tore 0:1 Markus Hönle (5.), 0:2 Holger Mück (10.), 1:2 Daniel Roßkopf (15.), 2:2 Eigentor (31.), 3:2 Florian Mayer (39.), 3:3 Markus Hönle (51.). Zuschauer 180.

