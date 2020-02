vor 20 Min.

München-Fahrt Nummer fünf

TSV-Regionalligateam zu Gast beim Tabellenvierten DJK Sportbund

Für die Nördlinger Herrenbasketballer steht am Samstag das nächste Auswärtsspiel in der 2. Regionalliga an. Gegen die DJK Sportbund München will die Mannschaft die positive Bilanz ausbauen.

Der Vorteil der Einteilung in die Südgruppe der zweigeteilten Regionalliga bringt neben den Derbys gegen Leitershofen und Augsburg auch den Vorteil der kürzeren Auswärtsfahrten mit sich. So geht es für die Rieser an diesem Samstag bereits das fünfte Mal in die bayerische Landeshauptstadt. Der Gegner sind dieses Mal die Frösche der DJK Sportbund München. Rein tabellarisch gesehen handelt es sich um ein echtes Spitzenspiel der Liga. Die Nördlinger sind nach dem überraschenden Erfolg gegen die München Baskets auf den dritten Tabellenplatz geklettert und treffen nun auf die viertplatzierten Münchner.

Im Hinspiel sahen die Zuschauer eine defensive Meisterleistung der jungen Nördlinger Mannschaft. Gegen eine offensivstarke und erfahrene Mannschaft ließen sie lediglich 51 Punkte zu. Überragender Mann auf Seiten der Rieser war Robin Seeberger, der nicht nur 16 Punkte erzielte, sondern die Gegner mit mehreren geblockten Würfen zur Verzweiflung brachte. Bei der Nachbetrachtung und zur Einordnung des Hinspiels muss aber erwähnt werden, dass die Münchner ohne ihren besten Spieler Oliver Russ auskommen mussten. Der spielstarke Center führt die Frösche mit über 15 Punkten im Schnitt an. Auch Aufbauspieler Bikandi, der knapp zehn Zähler pro Partie beisteuert, fehlte bei der Niederlage am fünften Spieltag. Neben den beiden bereits genannten Spielern gilt es zudem auf Niklis Asante (13,1 Punkte), Benedikt Frey (11,1) und Distanzschütze Arseven (zwei Dreier pro Spiel) zu achten. Eine besondere Partie wird es zudem für Gästespieler Jojo Sigg werden, der als Nördlinger Eigengewächs gegen seinen ehemaligen Verein antreten wird.

Im nun fünften Spiel in München wollen die Nördlinger ihren Aufwind bestätigen und damit den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter vergrößern. Durch Krankheit und Verletzungen ist die personelle Lage derzeit etwas angespannt. Ob und wie weit sich dies bis zum Spiel bessert, wird sich kurzfristig zeigen. Hinsichtlich der bisherigen Auswärtsbilanz wird dies jedoch kein leichtes Unterfangen. Mit bisher erst einem Auswärtssieg sind die Rieser das schwächste Team auf fremdem Parkett. Hier ist neben der Mannschaft insbesondere der Trainer gefragt, seine Mannen richtig auf die schwere Auswärtsaufgabe einzustellen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der Fischer-von-Erlach-Halle in München. (smo)

Themen folgen