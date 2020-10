00:02 Uhr

Mündling/Sulzdorf gewinnt das Spitzenspiel

Gleich drei Wechinger (rechts Kapitän Bernhard Thum) lassen dem Gästeangreifer von Eintracht T.R.B. keine Chance, an den Ball zu kommen. Am Ende gab es eine gerechte Punkteteilung.

Tabellenführer siegt in Megesheim. Verfolger Mauren trifft gleich sechsmal

Von Wolfgang Weichenmeier

(2:0). – In einem guten Spiel passte Robert Strauß auf Christoph Beck und dieser vollendete zum 1:0. Danach hatte die Heimelf Chancen im Minutentakt, ehe Strauß nach einem Lattenknaller von Beck zum 2:0 einschob. Nach der Pause kamen die Gäste gut aus der Kabine und Janik verkürzte auf 1:2. Strauß jedoch nutzte einen Foulelfmeter und stellte den alten Abstand wieder her. Am Ende scheiterte Heiko Rieß am Pfosten und Strauß per Elfmeter am Querbalken. Tore 1:0 Christoph Beck (16.), 2:0 Robert Strauß (29.), 2:1 Armin Janik (49.), 3:1 Robert Strauß (51./FE) Zuschauer 120

(0:1). – In einem sehenswerten Spiel gingen die Gäste durch Andreas Probst in Führung. Die Gastgeber gestalteten die Partie offen und Rudolf Dahms hatte Pech bei einigen Freistößen. Im zweiten Durchgang klärte Megesheim auf der Linie, während Fritz mit einem Konter auf 2:0 für die Gäste erhöhte. Alexander Jung stellte schließlich den 3:0-Endstand für Mündling/Sulzdorf her. Tore 0:1 Andreas Probst (17.), 0:2 Johannes Fritz (70.), 0:3 Alexander Jung (86.) Zuschauer 120

(1:0). – Die Heimelf dominierte zunächst das Geschehen und ging durch Georg Schmidt in Führung. Danach erst wachten die Gäste auf, verpassten aber viele gute Freistoßmöglichkeiten. Dabei glänzte Heimkeeper Armin Schreyer in vielen Szenen. Nach dem Seitenwechsel kam der SCA zu klaren Torchancen, brachte den Ball aber nicht im Kasten unter. Erst in der Nachspielzeit gelang Marino Carlucci das vielumjubelte 2:0-Endergebnis. Tore 1:0 Georg Schmidt (19.), 2:0 Marino Carlucci (90.+5) Zuschauer 80

(0:1). – Die Gäste kamen besser ins Spiel und hatten durch Schuster gute Chancen. Für den SCW stand lediglich ein Schuss von Jannis Mayer neben das Tor zu Buche. Gleich nach der Pause erzielte Markus Meyr die verdiente Gästeführung und Tobias Lehr vergab freistehend die vorzeitige Entscheidung. Wie aus dem Nichts fiel der Ausgleich durch ein Eigentor von David Breitschädel. Markus Schuster scheiterte an Heimkeeper Mayer und für den SCW traf Eyüp Cakir nur die Latte. Tore 0:1 Markus Meyr (48.), 1:1 David Breitschädel (70./ET) Zuschauer 75

(0:0). – Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, erst nach der Pause lief Mauren zur Hochform auf und überrollte die Gäste. Nico Fürnrohr eröffnete den Torreigen mit zwei Treffern. Danach erhöhte Manuel Schreitmüller mit einem Doppelpack auf 4:0. Markus Schmidt und Niklas Schabert machten am Ende das halbe Dutzend voll. Tore 1:0 Nico Fürnrohr (52.), 2:0 Nico Fürnrohr (66.), 3:0 Manuel Schreitmüller (73./FE), 4:0 Manuel Schreitmüller (77.), 5:0 Markus Schmidt (86.), 6:0 Niklas Schabert (90.+5) Zuschauer 140

Heimsieg gerät noch einmal in Gefahr

(2:0). – Im ersten Durchgang war die Heimelf klar tonangebend und Robin Prügel brachte den SCNB in Führung. Nach einem Eigentor von Rossmanith stand es 2:0, während Kießling weitere gute Möglichkeiten vergab. Michael Hirschbeck gelang in der zweiten Halbzeit der Anschlusstreffer, doch die Gäste konnten sich außer mit einem „Lattenstreifer“ nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Sikorski hätte die Partie am Ende vorzeitig entscheiden können. Tore 1:0 Robin Prügel (6.), 2:0 Thorsten Rossmanith (18./ET), 2:1 Michael Hirschbeck (65.) Zuschauer 50

(1:1). – Wechingen ging in der ersten Halbzeit durch Axel Dürrwangers Treffer in Führung, doch Johannes Templer konnte noch vor der Pause ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste den Spieß um und gingen durch Nico Weigel in Front. Am Ende sorgte jedoch ein Eigentor der Gäste für eine gerechte Punkteteilung. Tore 1:0 Axel Dürrwanger, 1:1 Johannes Templer (34.), 1:2 Nico Weigel (50.), 2:2 Eigentor Zuschauer 150

