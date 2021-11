Rieser liefern sich Zweikampf in der Luftgewehr-Gauoberliga

Plus Im Duell der Schützen aus Steinhart und Munningen entwickelt sich zwischen Gerhard Zellinger und Maximilian Kleinert ein spannender Zweikampf.

Im dritten Durchgang der Gauoberliga trafen die Burgschützen aus Steinhart auf Munningen. Florian Fleichaus konnte bereits ab der ersten Serie (97) an sein gutes Ergebnis aus der Vorwoche anschließen, womit Michaela Christ trotz einer guten zweiten Serie mit ebenfalls 97 Ringen nicht mithalten konnte. Fleichaus beendete den Wettkampf erneut mit dem besten Einzelergebnis und einem Punkt für Steinhart.