13.03.2018

Munningen zeigt zwei Gesichter Lokalsport

Kegler besiegen den Tabellenführer

Seine zwei total gegensätzlichen Gesichter zeigte am vergangenen Wochenende die fünfte Mannschaft des KC Losodica Munningen. Schob man beim Heimspiel gegen den amtierenden Tabellenführer SKK Lauingen 3 noch rekordverdächtige 2000 Holz, so präsentierte man sich beim Auswärtsmatch in Holzheim total von der Rolle und ging mit 1732 Holz und 0:6 Punkten sang- und klanglos unter.

Beim sensationellen Heimsieg gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer SKK Lauingen wussten Martin Melzer (543) und Sigi Küblböck (520) mit starken Ergebnissen zu überzeugen. Auch konnte Nachwuchsspieler Max Schwab seinen Mannschaftspunkt erringen und schob das erste Mal in seiner noch jungen Keglerlaufbahn ein 500-er Ergebnis.

KC Losodica Munningen 5 – SKK Lauingen 3 2000:1924 (4:2). –

Karl Schwab / Willi Gruber - Weiss 430:495 (1:3); Martin Melzer - Stefan Eyring/Jens Eyring 543:443 (4:0); Max Schwab - Anton Kaiser 507:461 (4:0); Sigi Küblböck - Rehm 520:525 (3:1)

KMS Holzheim-Bausch 2 – KC Losodica Munningen 5 1900:1732 (6:0).–Allmis - Schneele Leo 463:444 (2,5:1,5); Saule Ch. - Schwab Karl 450:407 (3:1); Saule M. - Schwab Max 469:455 (2:2); Wiedholz - Gruber Willi/Schneele Norbert 518:426 (4:0) (pm)

