00:03 Uhr

Nach Heimsieg Tabellenzweiter

U15-Junioren des TSV Nördlingen überzeugen gegen Nürnberg-Fürth. Dabei ist eine gute Zweikampfquote die Basis zum Erfolg

Im zweiten Heimspiel innerhalb von drei Tagen konnten die Fußball-U15-Junioren des TSV Nördlingen mit einem 3:0-Heimsieg über die SGV Nürnberg-Fürth 1883 überzeugen. Damit verbesserten sich die Rieser auf den zweiten Tabellenplatz.

Die Gäste hatten die erste Chance durch einen Schuss von Al Hashimi. Diesen konnte TSV-Keeper Rafael Ulrich sicher parieren (11.). Eine Ecke von Bittner flog in der 18. Minute gleich an zwei TSV-Akteuren am zweiten Pfosten vorbei. Immer mehr konnte die Heimelf über Ballbesitzphasen Druck aufbauen. Nach schöner Seitenverlagerung von Theo Peter kam die Kugel zu Leander Hubel. Dieser leitete direkt weiter auf Flügelspieler Mark Belik. Der Bopfinger flankte in den Strafraum, wo am zweiten Pfosten Dominick Bittner mit rechts annahm und mit links platziert ins lange Eck zur 1:0-Führung traf (26.). Kurz vor der Halbzeit konnte nach Einwurf der Gäste Spielmacher Al Hashimi von mehreren TSV-Verteidigern nicht gestoppt werden. Sein Abschluss im Strafraum kam jedoch nicht scharf genug auf Ulrich und war somit sichere Beute (31.).

Nach der Pause agierten die Nördlinger weiter sehr konzentriert und überzeugten durch eine starke Zweikampfquote. So war eine Ball-eroberung der Auslöser für den nächsten Nördlinger Treffer. In der 41. Minute erkämpfte sich Sajad Amiri den Ball und setzte mit Pass in die Tiefe sofort Peter ein. Dieser zog nach innen und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Der Gästeverteidiger kassierte folgerichtig eine Zeitstrafe und den fünften Elfmeter im fünften Ligaspiel verwandelte der gefoulte Peter selbst zum 2:0. In der 49. Minute dann die Entscheidung. Max Forisch setzte mit Tempolauf energisch an und mit Pass durch die Kette kam der Ball zu TSV-Stürmer Tom Müller. Dieser schob am kurzen Pfosten zum 3:0-Endstand ein. Die Gäste steckten jedoch nicht zurück. In der 51. Minute zog Deniz Sait mit Distanzschuss ab und der Ball knallte an die Latte. Auf der anderen Seite hatte wieder Müller eine Riesenchance, die Führung zu erhöhen. In der 54. Minute kam wieder ein scharfer Pass durch die Kette auf Müller. Dieses Mal landete der Ball jedoch am Außennetz.

TSV-Trainer Fabian Schmidt meinte: „Schon im letzten Spiel hat die Mannschaft alles abgerufen und hatte mehr Torchancen, jedoch ohne Erfolg. Nach nur einem freien Tag konnte das Team durch eine reife Vorstellung heute überzeugen und sich belohnen.“ (schm/jai)

TSV Nördlingen U15 Rafael Ulrich; Max Forisch, Martin Winter (ab 55. Philipp Köhn), Antonia Dehm, Leander Hubel (ab 64. Benjamin Herdeg), Theo Peter, Mark Belik (ab 64. Benedikt Seefried), Tom Müller, Jonathan Hänlein, Sajad Amiri, Dominick Bittner (ab 36. Aleksander Damyanov), ETW Felix Strauß.

