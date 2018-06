Nach der Fohlenauktion ist nicht Schluss

vor 45 Min.

Die Arbeitsgemeinschaft der Süddeutschen Pferdezuchtverbände feiert beim Scharlachrennen das 25-jährige Bestehen. Warum der Standort Nördlingen so gut ankommt

Von Michaela Weber-Herrmann

Die Arbeitsgemeinschaft der Süddeutschen Pferdezuchtverbände bereichert das traditionsreiche Scharlachrennen seit Jahren mit hochkarätig besetzten Championaten und einer international renommierten Elite-Fohlenauktion. Da liegt es nahe, auch das Jubiläum der AG auf der Kaiserwiese zu feiern.

Was einst als Zusammenschluss der in Süddeutschland beheimateten Pferdezuchtverbände begann, ist dank des erfolgreichen Konzepts längst eine nicht mehr regional begrenzte Kooperation. Heute sind unter dem Dach der „Süddeutschen Pferdezuchtverbände“ die Warmblutverbände Bayerns und Baden-Württembergs ebenso zu Hause wie der Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar, der Sachsen-Thüringens und der Brandenburg-Anhalts.

Seit 2003 tragen die Südverbände ihre Championate im Rahmen des Scharlachrennens, das in diesem Jahr vom 19. bis 22. Juli stattfindet, aus. Auch in diesem Jahr werden hervorragende Pferde, die am Beginn ihrer Karriere stehen, auf der Kaiserwiese zu bestaunen sein. Seit 2008 bereichert außerdem die Elite-Fohlenauktion das Programm des Scharlachrennens – eine öffentliche Versteigerung in der Reithalle. „Nördlingen ist neben der Olympia-Reitanlage in München-Riem, wo wir jeweils im Januar unsere Hengste für die Zucht auswählen und Züchtern und Kundschaft aus aller Welt ebenfalls eine Auktionsplattform bieten, unser wichtigster Standort“, erläutert Roland Metz, der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Süddeutscher Pferdezuchtverbände und ihrer Vermarktungsgesellschaft, die Bedeutung des Traditionsturniers aus Sicht der Verbände. „Wir erwarten in Nördlingen auch die dreijährigen Hengste, die im Januar in München gekört wurden, erstmals vor größerem Publikum unter dem Sattel. Das ist nicht nur für Züchter sehr interessant“, erklärt Metz. „Nördlingen hat Flair und bietet ein einzigartiges Ambiente, auch unsere Kunden schätzen das.“

Dabei sei das mittelalterlich anmutende Flair innerhalb der nahe des Turnierplatzes gelegenen Stadtmauern nicht das einzige Pfund, mit dem das Traditionsturnier wuchern könne, so Metz. „Man merkt, dass dieses Turnier von Fachleuten mit Weitblick weiterentwickelt und organisiert wird. Dazu kommt, dass die Stadt dahinter steht und die Veranstaltung auch dank des Freundeskreises, hochrangiger Unterstützer des Scharlachrennens, in einer Topliga spielt. Und ständig wird an der Schraube weitergedreht, die Plätze werden optisch aufgewertet, und in die Bodenbeschaffenheit wird investiert. Seit dem vergangenen Jahr sind auch die besten Ponys aus süddeutscher Zucht in das Championatsprogramm integriert.“ Ebenfalls seit dem vergangenen Jahr finde die Fohlenauktion wieder in der Halle statt, die auf eine angenehme Temperatur gekühlt werden könne.

Diese Auktion am Samstagabend wird nicht nur von Insidern in diesem Jahr mit besonders großer Spannung erwartet. „Wir konnten unsere Wahl unter so vielen erstklassigen Fohlen treffen wie nie zuvor“, so Metz. Mehr als 300 Pferdekinder des aktuellen Jahrgangs waren im Rahmen der Auswahltermine präsentiert worden, die besten 75 Fohlen mit international begehrten Abstammungen bilden nun das Auktionslot. In diesem Jahr soll sich die Halle nicht leeren, nachdem das letzte Fohlen versteigert wurde. Denn dann steigt die Jubiläumsparty. Vor 25 Jahren wurde die Arbeitsgemeinschaft der Süddeutschen Pferdezuchtverbände gegründet.

Bis 2020 hat der Vertrag zwischen Turnierveranstalter und Verbandskooperation Gültigkeit. Und dann? „Wir planen, diesen Vertrag auch darüber hinaus zu verlängern“, stellt der AGS-Geschäftsführer in Aussicht. „Denn in Nördlingen fühlen wir uns zu Hause.“

Alle Verbände der Arbeitsgemeinschaft züchten seit 2014 das „Deutsche Sportpferd“, 2020 werden bei den Titelwettbewerben erstmals nur noch Pferde mit dieser Rassebezeichnung am Start sein. Dann werden aus den „Süddeutschen Championaten“ die „Championate des Deutschen Sportpferdes“. Ausgetragen werden sie in Nördlingen. Wo auch sonst?

