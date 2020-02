vor 42 Min.

Nachwuchskämpfer sammeln Erfahrungen

3. Goldbergrandori beim JST Riesbürg mit insgesamt 74 jungen Sportlern

Das Judo Sport Team Riesbürg lud zum 3. Goldbergrandori in die Römerhalle Utzmemmingen ein. Das Goldbergrandori richtet sich in erster Linie an junge, noch wettkampfunerfahrene Judokas der Altersklassen U10 und U12. Es nahmen Kämpfer des DJK Ellwangen, des TSV Wemding, des Post SV Aalen, des SV Elchingen, des KSV Härtsfeld, des TV Bopfingen, des TSV 1860 Dinkelsbühl und auch elf Judokas des JST Riesbürg teil. So kam ein tolles Starterfeld von 74 Judokas zusammen.

Die Starter des JST konnten sich wie folgt platzieren: 1. Platz: Julie Michel, Juliana Hilkert, Niklas Slavik; 2. Platz: Julian Pflanz, Jonah Leister; 3. Platz: Alesia Stölzel, Jan Michel, Samuel Seybold, Jannis Leister; 4. Platz Adrian Schnell, Jannik Miller. Die jungen Kampfsportler haben den ganzen Tag über tolle Leistungen und spannendes Judo gezeigt und so fieberten auch die anwesenden Eltern und Betreuer mit. Da es an so einem Tag keine wirklichen Verlierer gibt und es um gesammelte Erfahrungen geht, erhielt jeder Teilnehmer eine Urkunde und die jeweils ersten drei ihrer Gewichts- und Altersklasse eine Medaille.

Den Pokal für den besten Verein des Tages in der Altersklasse U12 konnten sich die Judokas des TSV 1860 Dinkelbühl mit ihren gezeigten Leistungen sichern. Der TSV Wemding war in der Altersklasse U10 erfolgreichster Verein. Insgesamt war es ein toller Tag mit viel Judosport und so steht einer Neuauflage nichts im Weg. (frs)

