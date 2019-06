00:03 Uhr

Nächster Heimsieg für die U17

Die Spieler des TSV Nördlingen gewinnen gegen die JFG Wertachtal

Die U17-Fußballer des TSV 1861 Nördlingen haben im Rieser Sportpark gegen die JFG Wertachtal mit 2:0 (1:0) gewonnen. Über weite Phasen entwickelte sich eine schwere Partie für die Rieser gegen tiefstehende und zweikampfstarke Gäste aus dem Allgäu.

Mit Torhüter Marcel Randi sowie Feldspieler Tim Seitz und Simon Rothgang kehrten gleich drei TSV-Akteure wieder zurück in die Startelf. Die erste Riesen-Doppelchance hatte die Elf von TSV-Trainer Fabian Schmidt. Nach Pass auf Maximilian Beck konnte der TSV-Stürmer auf den zweiten Pfosten ablegen, wo Tim Seitz mit Direktabnahme abzog. Den Schuss parierte der JFG-Keeper glänzend und beim Nachschuss aus spitzem Winkel traf Seitz nur das Aluminium.

Das erste Tor fiel in der elften Minute durch zwei Marktoffinger. Nach Freistoß von Niklas Leister lief der Marktoffinger Seitz im richtigen Moment ein und köpfte die 1:0-Führung für die Nördlinger. In der 24. Minute leistete sich Luca Trautwein einen Dribbelfehler im Spielaufbau und der JFG-Stürmer Endrit Saiti zog auf und davon Richtung TSV-Tor. Den Schuss von Saiti hielt Randi jedoch überragend und wehrte ihn zur Ecke ab. Die Unterallgäuer blieben bei Eckbällen brandgefährlich. Den darauffolgenden Eckball konnte Johannes Puffer noch klären und gleichzeitig den Konter auf Seitz einleiten. Die Gäste unterbrachen diese Aktion jedoch durch ein Foul. In der 28. Minute war es ein Gnugesser-Schuss aus dem Zentrum, der hauchdünn am Pfosten vorbeiflog. In der 34. Minute zog Jonas Ried auf und davon. Seine Ablage von der Grundlinie konnten Beck sowie Seitz nicht entscheidend verwerten.

Nach der Pause spielte die TSV-Elf weiter druckvoll nach vorne, tat sich jedoch schwer in jeder Aktion die passende Lösung zu finden gegen aufopferungsvoll kämpfende Allgäuer. Wichtig waren dann in der zweiten Halbzeit umso mehr die Pressingsituationen nach Ballverlust. Nach Fehlpass setzten Ried und Leister entscheidend nach, sodass die Gäste keine Konter setzen konnten.

Nach Flanke von Puffer in der 49. Minute kam die Kugel zu Seitz, der am zweiten Pfosten mit Direktabnahme wieder eine Riesenchance über das Tor setzte. Danach musste TSV-Keeper Randi wieder ganze Arbeit leisten, um die Führung der Heimelf zu halten. Nach Konteraktion der JFG-Mannschaft bewies der Schlussmann seine Klasse und partierte den Schuss (54.). Ein Freistoß von Niklas Leister in der 56. Minute flog knapp über die Latte. Nach Eckball der Gäste kamen die U17-Jungs zum Konter. Beck passte auf Luis Schüler. Der wiederum erhöhte das Tempo und zog nach vorne. Sein Pass auf Seitz verfehlte sein Ziel im letzten Moment und ein JFG-Abwehrbein kam dazwischen. Auch eine Rothgang-Ecke fand keinen Abnehmer (61.).

In der 68. Minute war es dann soweit und Nico Gnugesser bekam von außen den Ball ins Zentrum gespielt. Diesen verwertete der Mertinger mit Flachschuss ins Toreck zum erlösenden 2:0 – es war gleichzeitig dessen viertes Saisontor.

Die Gäste blieben bis zum zweiten Tor aufgrund der knappen Rieser Führung stets gefährlich. Es blieb aber aufgrund der vielen Großchancen beim verdienten 2:0-Heimsieg für die Nördlinger Jungs. (schm/jais)

TSV 1861 Nördlingen U17: Marcel Randi; Johannes Puffer (27. Minute Jannik Hahn), Simon Rothgang (64. Minute Jonas Häfele), Luca Trautwein, Mario Szabo, Niklas Leister, Nico Gnugesser, Tim Seitz, Luis Schüler, Jonas Ried, Maximilan Beck (79. Minute Kilian Reichert).

