14:50 Uhr

Nationalspielerin Nadjeschda Ilmberger fehlt den Angels lange

Nadjeschda Ilmberger ist nach ihrem im Freiburg-Spiel erlittenen Kreuzbandriss erfolgreich operiert worden. Die Spielerin ist seit Beginn der Saison bei den Nördlinger Angels.

Die XCYDE Angels Nördlingen müssen lange Zeit ohne Nationalspielerin Nadjeschda Ilmberger auskommen. Im Spiel gegen die Eisvögel aus Freiburg zog sich die 24-jährige Nationalspielerin ohne Einwirkung einer Gegenspielerin einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. „Nani“ Ilmberger wurde bereits am 18. Dezember – nur zwei Tage nach der erlittenen Verletzung – in der Donau-Ries-Klinik Donauwörth durch das Team um Klinikdirektor Prof. Dr. Alexander Wild erfolgreich operiert.

Die Centerspielerin wurde durch den leitenden Oberarzt der Sporttraumatologie, Markus Heinrich, und ihre Teamärzte Ben Magudya und Dr. Gordian Schmid aufgrund eines vorderen Kreuzbandrisses im Kniegelenk operiert. „Das vordere Kreuzband wurde arthroskopisch in modernster Technik durch eine körpereigene Sehne ersetzt. Nach kurzem Klinikaufenthalt beginnt nun für Nadjeschda Ilmberger ein intensives Rehabilitationsprogramm“, so Dr. Schmid.

Nadjeschda Ilmberger steigt erst im Frühjahr wieder ins Training ein

In der Reha wird der Angels-Neuzugang federführend von der Team-Physiotherapeutin Christina Hager unterstützt werden und kann bei optimalem Heilungsverlauf bereits in drei bis vier Monaten wieder in das Teamtraining einsteigen. Bis dahin liegen jedoch trainingsintensive Wochen vor unserer Spielerin.

„Das ist für uns eine absolute Katastrophe. Nani hat sich in den letzten Wochen mehr und mehr an unser System gewöhnt und sich perfekt in die Mannschaft eingefunden“, sagt Martin Fürleger, Mitglied der sportlichen Leitung der Nördlinger Erstliga-Basketballerinnen. Als Typ werde sie dem gesamten Team auf und neben dem Spielfeld sehr fehlen, so Fürleger weiter.

Nadjeschda Ilmberger nach Kreuzbandriss zur Familie gereist

Ilmberger ist nun über Weihnachten und Neujahr erst einmal nach Hause gefahren, um über die Feiertage den Kopf etwas frei zu bekommen und danach in die weitere Reha zu starten. Noch einmal Martin Fürleger: „Als Verein wünschen wir ihr für diesen Prozess alles Gute und werden sie dabei bestmöglich unterstützen.“ (pm)

