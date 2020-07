vor 17 Min.

Neue Kompetenzen

Aufgrund der Saisonverlängerung rückt Daniel Kerscher ab sofort zum Chefcoach des TSV Nördlingen auf. Andreas Schröter bleibt in neuer Funktion im Boot

Von Klaus Jais

Bereits Anfang Februar hatte die Fußballabteilung des TSV Nördlingen bekanntgegeben, dass der bisherige U23-Trainer Daniel Kerscher zur neuen Saison 2020/21 Trainer der ersten Mannschaft wird und der bisherige Cheftrainer Andreas Schröter die neu geschaffene Position eines Sportdirektors übernimmt. Da es nun aber keine neue Saison 2020/21 geben wird, sondern wegen der Corona-Pandemie die Saison 2019/20 im September fortgesetzt werden soll, standen die TSV-Verantwortlichen vor der Frage, ob Andreas Schröter die Saison zu Ende coacht oder ob Daniel Kerscher die Erste ab sofort übernimmt. Abteilungsleiter Andreas Langer klärt auf: „Daniel Kerscher wird ab sofort als Cheftrainer die erste Mannschaft übernehmen. Er besitzt mein volles Vertrauen, daher habe ich unsere Vereinbarung auf der Cheftrainerposition aufgrund der schwierigen Ausgangsposition der Bayernligamannschaft in meiner Funktion als Abteilungsleiter bis zum 30. Juni 2022 verlängert. So haben alle Seiten eine große Planungssicherheit, egal, wie die durch den BFV nicht abgebrochene Saison 19/20 enden wird.“

In der Re-Start-Saison wird Kerscher von Heiko Förg sowie Thomas Ranftl auf der Co-Trainer-Position unterstützt werden. Mehr Erfahrung sowie „TSV-Nördlingen-Gen“ auf diesen Positionen geht nicht. „Daher freue ich mich sehr, dass Heiko sowie Thommy den Weg weiter mitgehen. Leider musste uns Stefan Ferber (wird als Berufsschullehrer ab September weiter weg versetzt werden) aus beruflichen Gründen absagen. Mir war es wichtig, dass wir nach dem Re-Start durch die Corona-Krise gleich eine große Kontinuität auf den Trainerpositionen im Seniorenbereich haben. Ich freue mich sehr, dass diese Wechsel, wie so oft beim TSV 1861 Nördlingen, harmonisch und qualitativ hochwertig vollzogen worden sind“, erklärt Langer. Zudem ist mit Berthold Grimmeisen die langjährige Torspielertrainer-Konstante weiterhin dabei.

Der bisherige TSV-I-Trainer und zukünftige Sportdirektor und U19-Cheftrainer Andreas Schröter meint dazu: „Der Vollzug zum geplanten und vereinbarten Trainerwechsel ist eine logische und auch von mir gewünschte Konsequenz. Nicht zuletzt durch den Abbruch der Jugend-Saison mit dem Aufrücken der U19-Spieler sowie der Besonderheit durch die Corona-Krise mit einer Trainer/Spieler-Distanz-Pause von fast fünf Monaten sind die Übungsleiterwechsel trotz verlängert fortgeführter Herren-Saison im optimalen Zeitfenster. In den Aufgaben als U19-Coach und im Sportmanagement werden wichtige Elemente in der Fußballabteilung geschlossen, worauf ich mich riesig freue.“

Die oberste Instanz in allen sportlichen Fragen

Schröter wird zukünftig als Sportdirektor die oberste Instanz bei allen sportlichen Fragen sein. „Zudem müssen wir als Ausbildungsverein, nach der Corona-Krise umso mehr, auf unsere eigenen, heimischen Talente aus Nördlingen und der nahen Umgebung setzen. So wie wir es seit Jahren bereits sehr erfolgreich tun. Daher ist die Verzahnung von der U19 mit dem Seniorenbereich elementar wichtig. Hier mit Andy Schröter einen der besten Trainer, die ich kenne, für die U19 gewonnen zu haben, macht uns im Verein alle stolz“, erklärt Langer, der auch für die U23-Mannschaft in der Bezirksliga einen neuen Trainer präsentieren kann. „Kurz vor der Corona-Krise habe ich mich mit Mark Merz auf sein Engagement als neuer U23-Trainer für die neue Saison geeinigt. Nachdem nun aber im Jugendbereich die Saison abgebrochen wurde und Jugendkoordinator Isa Topac ein schlagkräftiges Jugendtrainer-Team auf die Beine gestellt hat, haben wir den Wechsel mit Mark in die U23 nun auch gleich vollzogen.“ Er sei überzeugt, dass Mark Merz mit seiner Trainerqualität, seinem Fleiß sowie seiner langjährigen Loyalität das Trainerteam gewinnbringend bereichern werde, so Langer, der abschließend erklärt: „Nach den nun wichtigsten Entscheidungen können die anderen, ebenfalls wegweisenden Gespräche bzw. zukünftigen Richtungsvorgaben für den erfolgreichen Fortbestand der Abteilung Fußball des TSV 1861 Nördlingen anlaufen.“

