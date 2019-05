00:02 Uhr

Neuwahl, Ehrungen und Königsproklamation

Üppige Tagesordnung bei der Generalversammlung

Auch in diesem Jahr fand die Königsproklamation der Schützengilde Schopflohe im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung statt. Neben den üblichen Regularien der Generalversammlung standen auch die Neuwahl der Vorstandschaft und besondere Ehrungen auf der Tagesordnung.

Bis auf Christina Thum, die wegen Wegzugs nicht mehr als Beisitzerin kandidierte, wurde die bisherige Vorstandschaft in ihren Ämtern bestätigt. Für Christina Thum wurde Verena Fuchs als Beisitzerin in die Vorstandschaft gewählt. Den Gesamtvorstand bilden nun Schützenmeister Anton Stempfle, 2. Schützenmeister Alexander Fälschle, Schriftführerin Regina Förch, Kassierer Konrad Förg, sowie die Beisitzer Verena Fuchs, Marco Roder und Jasmin Uhl. Auch die Kassenprüfer Fritz Gutmann und Albert Stempfle wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Zum weiteren Höhepunkt, den Mitgliederehrungen, war der stellvertretende Gauschützenmeister Fritz Wagner gekommen, der die Auszeichnungen vornahm. So wurden für langjährige Treue im Verein und im Bayerischen Sportschützenbund die Mitglieder Friedrich Gutmann, Regina Förch, Thomas Lehr, Hermann Rippl und Claus Uhl für 25 Jahre, Josef Förch, Konrad Förg, Joachim Fuchs, Albert Stempfle, Anton Stempfle und Josef Stempfle für 40 Jahre sowie Helmut Hahn und August Koch für 60 Jahre geehrt. Das Gau-Ehrenzeichen in Bronze wurde an Alexander Fälschle und Anton Vogelsang verliehen. Eine weitere Auszeichnung erhielten mit dem Ehrenzeichen für Fahnenabordnungen des BSSB in Silber Andreas Förg, Dominic Förch, Florian Jais und Marco Roder.

Der Schützenmeister ist auch Vereinsmeister

Schließlich folgte die Bekanntgabe der Gewinner des Königsschießens 2019. Vereinsmeister ist mit 3470 Ringen der Schützenmeister Anton Stempfle, gefolgt vom 2. Schützenmeister Alexander Fälschle mit 3354 Ringen und Verena Fuchs mit 3262 Ringen. Pokalsieger 2019 wurde Alexander Fälschle mit einem 83 Teiler, gefolgt von Jürgen Baierle mit einem 90,4 Teiler und Anton Vogelsang mit einem 111 Teiler.

Schützenkönigin wurde mit einem 84,5 Teiler Julia Stempfle. Auf dem zweiten Platz landete Anton Stempfle mit einem 93 Teiler vor Alexander Fälschle mit einem 120,6 Teiler. (fö)

Themen Folgen