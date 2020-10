vor 57 Min.

Noch einmal darf gekickt werden – aber keiner will

Bayernliga-Spiel des TSV fällt genauso aus wie die meisten Ligapokal-Begegnungen

Von Klaus Jais

Macht es noch Sinn? In diesen unsicheren Tagen ist die Taktik abseits des Fußballrasens fast wichtiger als die Fähigkeiten auf dem Spielfeld. Die Politik schiebt dem Freizeit- und Breitensport erst ab kommenden Montag einen Riegel vor, doch viele Fußballklubs haben bereits begonnen, Bälle und Schuhe einzuwintern.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) wird mit Inkrafttreten des von Bund und Ländern beschlossenen vierwöchigen Freizeit- sowie Breitensport-Verbots am kommenden Montag in einer Online-Sitzung des Vorstands über das Vorziehen der Winterpause für den gesamten Amateurfußball entscheiden. Für das jetzt anstehende Wochenende, an dem die staatlichen Vorgaben den Wettkampfspielbetrieb unter den bekannten Maßgaben explizit zulassen, hält der BFV an den erweiterten Verlegungsmöglichkeiten für seine Vereine fest. „Wer spielen möchte, dem wollen wir das auch nicht verwehren – und umgekehrt haben wir absolutes Verständnis für alle, die jetzt nicht mehr spielen möchten“, sagt BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium für den Spielbetrieb verantwortlich ist.

Das Samstagsspiel des Bayernligisten TSV Nördlingen beim SV Donaustauf wurde bereits am Donnerstag abgesetzt. In dieser Liga finden voraussichtlich am heutigen Samstag nur noch vier Spiele statt. Die im November noch geplanten Spieltage und Nachholpartien fallen aus. Komplett abgesetzt wurde der für das Wochenende geplante erste Spieltag im Ligapokal der Bezirksligen. Im Ligapokal der Kreisligen, Kreisklassen, A-Klassen und B-Klassen finden nur ganz wenige Spiele (überwiegend in den Landkreisen Dillingen und Günzburg) statt. Die Spielordnung zum Ligapokal regelt übrigens: „Sollte die Austragung der angesetzten Gruppenspiele aufgrund behördlicher Maßnahmen (z. B. Lockdown, regionale Sperrung der Sportanlagen durch die Behörden usw.) bis zum von der spielleitenden Stelle festgelegten Zeitpunkt nicht erfolgt sein, werden die bis dahin gespielten Spiele zur Ermittlung der Platzierung innerhalb der Gruppen herangezogen.“

Auch im Jugendfußball finden am Wochenende kaum noch Spiele statt. Das für gestern Abend angesetzte Spiel der U19 des TSV Nördlingen gegen die JFG Wendelstein wurde ebenso abgesetzt wie das Spiel der TSV-U13 bei der JFG Lohwald. Die Sonntagsspiele der TSV-U17 bei Schwaben Augsburg und der Bayernliga-U15 bei Quelle Fürth sind dagegen nicht abgesetzt.

In der Regionalliga warten die Teams auf eine Entscheidung. In einer Runde aller Regionalliga-Vereine muss eine Entscheidung gefällt werden: Profiliga oder nicht, Spielbetrieb ja oder nein. Das Problem: In den fünf Regionalliga-Staffeln treffen Profi- auf Amateurmannschaften. Bis die Entscheidung gefallen ist, läuft es für das Team des VfR Aalen ganz nach vorherigem Plan: Man trainiert weiter, bereitet sich auf die Partie am heutigen Samstag (14 Uhr) gegen die SV Elversberg vor – mit Zuschauern in der Ostalbarena. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FC Gießen ist der Trainingsalltag wieder da.

