Achte Auflage der „Pirates Open“ steht kurz bevor

Die Nördlinger Stadtmeisterschaft im Minigolf findet am Freitag, 27. August, statt.

Eine der wenigen Veranstaltungen, die auch im vom Lockdown geprägten Jahr 2020 stattfinden konnte, war die Stadtmeisterschaft im Minigolf. Wegen schlechten Wetters am ursprünglichen Termin war das Turnier auf Anfang September verlegt worden und mit starken 64 Schlägen hatte sich erstmals Christian „Schnippi“ Friedrich vor Jürgen Bohne (66) und Klaus Thuilot (67) durchgesetzt. Friedrich geht damit als Titelverteidiger in die achte Auflage der „Pirates Open“, die am kommenden Freitag auf der Anlage am Berger Tor ausgetragen wird.

Die 72 Startplätze seien längst ausgebucht und es gebe bereits eine Warteliste, berichtet Organisator Ralf Kluge. Das solle Interessenten allerdings nicht abhalten, beim Treffpunkt am Freitag, 27. August, um 18 Uhr vorbeizuschauen, weil erfahrungsgemäß der eine oder andere Mitspieler kurzfristig verhindert sein könnte. Turnierbeginn soll pünktlich um 19 Uhr sein; nach dem ersten Durchgang gibt es einen „Cut“ und nur die besten Minigolfer der ersten bestreiten dann die entscheidende zweite Runde.

Die Startgebühr beträgt acht Euro, ein Fladen des Hauptsponsors Fladen-Piraten ist inklusive. Zwei DJs sorgen für Musik.

