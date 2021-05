Bayrischer Landes-Sportverband bittet darum Sporthallen wieder zu öffnen

Sport müsse auch in den Turnhallen wieder möglich sein, fordert der BLSV. Kreisvorsitzender des Sportkreises Donau-Ries betont wie wichtig Sport gerade jetzt sei.

Sinkende Inzidenzen und die Zunahme von Impfungen führten bereits zu Lockerungen in der Pandemie, auch zugunsten der Sportausübung. Weitere Öffnungsschritte können in Abhängigkeit der örtlichen Inzidenzwerte erfolgen – so sieht es Paragraf 27 der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vor.

Corona: Vereine können verantwortbare Angebote unterbreiten

Alles, was zu einem geregelten Sportbetrieb im Verein führe, sei begrüßenswert, sagt der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV). Die Sportvereine seien in der Lage, verantwortbare Sportangebote zu unterbreiten. Neben zunehmenden Impfungen, vermehrten Tests und der Kontakt-Nachverfolgung zählten dazu auch bedarfsgerechte Hygienekonzepte, die gerade in den Sportvereinen gewährleistet werden können.

Der BLSV weiter: „Um die Sportausübung zu ermöglichen, sind unsere Vereine und die dort engagierten Sportlerinnen und Sportler dringend auf Sportflächen angewiesen, die sie zur Ausübung ihres Sports nutzen können. Dies gilt insbesondere auch für Kinder und Jugendliche, für die vom Bayerischen Kultusministerium und dem Bayerischen Jugendring sogar ein entsprechendes Ferienprogramm aufgelegt wurde.“ Der Bayerische Landes-Sportverband appelliere deshalb an die örtlichen Kreisverwaltungsbehörden, auch den Sport in den Sporthallen zuzulassen, sofern es die örtlichen Inzidenzen erlauben. Außerdem werde, da viele Hallen in kommunaler Hand seien, an die Kommunen appelliert, dort die Sportausübung zu ermöglichen.

Kreisvorsitzender Donau-Ries: Sport in Pandemiezeiten sei sehr wichtig

Roland Pickhard, Kreisvorsitzender des Sportkreises Donau-Ries, ergänzt: „Gerade in Pandemiezeiten kommt dem Sport eine besondere Bedeutung zu. Den Kommunen ist selbstverständlich bekannt, dass die Öffnung der kommunalen Sportanlagen von den Vorgaben des Bundes, Freistaats und des Landkreises abhängt und dass insbesondere auch die regionalen Inzidenzwerte zu berücksichtigen sind. Unter diesen Voraussetzungen bitte ich die Kommunen, den Vereinssport zu unterstützen, soweit dies vor Ort mit organisatorisch vertretbarem Aufwand möglich ist.“ (pm)

Lesen Sie auch: