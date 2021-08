Nördlingen

vor 32 Min.

„Das Pferd ist kein Sportgerät, es hat auch Gefühle“

Plus Stallbesitzer und Reiter aus Nördlingen erklären ihre Einschätzung nach dem Vorfall beim Modernen Fünfkampf in Tokio bei den Olympischen Spielen.

Von Ann-Kathrin Wanger

Kritik und Unverständnis für den Modernen Fünfkampf während der Olympischen Spiele in Tokio kommt auch aus Nördlingen. „Man kann nichts in ein Pferd reinschlagen, da erreicht man gerade das Gegenteil: Es wird nur schlimmer“, sagt Karlheinz Grundler, Besitzer des Reitstall Petras nachdenklich. Nach dem Eklat während des Modernen Fünfkampfs bei den Olympischen Spielen, der aus den Disziplinen Degenfechten mit späterer Bonusrunde, Schwimmen, Reiten und dem 3000-Meter-Lauf mit Schießen besteht, wird die Kritik an diesem Wettkampf immer lauter.

