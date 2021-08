Nördlingen

15:45 Uhr

Delta-Variante: Zwei TSV-Fußballer in Quarantäne

Plus Covid-Fall beim TSV Nördlingen II. Der Verein stellt den Antrag, die nächsten drei Spiele zu verlegen.

Von Klaus Jais

Die Fußballer des TSV Nördlingen haben einen positiv getesteten Spieler in ihren Reihen, genauer gesagt in der U23. Der betroffene Spieler, der beim samstäglichen Spiel in Aindling mitwirkte, wurde am Montag, 16. August, positiv auf die hochansteckende Delta-Variante getestet. Nach Ermittlungen im Landratsamt Donau-Ries ging seither die Maschinerie der Kontaktdatenverfolgung in Absprache mit TSV-Sportdirektor Andreas Schröter als Vereinsvertreter und mehrfachen Telefonaten los.

