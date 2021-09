Den TSV-Frauen gelingt das Debüt in der Kreisklasse Donau

Plus Das Frauen-Team des TSV Nördlingen gewinnt das erste Ligaspiel ohne Probleme. Zuvor trennte sich der Verein aber vom Co-Trainer.

Die Fußball-Frauen des TSV 1861 Nördlingen haben ein gelungenes Saisondebüt in der Kreisklasse Donau gefeiert. Die Rieserinnen gewannen gegen den TSV Behlingen-Ried mit 2:0. Gecoacht wurde das Team von Trainerin Melanie Hander und Markus Klaus, der bestätigte, dass sich der Verein noch vor dem ersten Punktspiel von Co-Trainer Daniel Patent getrennt hatte.