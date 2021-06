Der Juli wird in Nördlingen zum „Tischtennismonat“

In Nördlingen wird es eine Tischtennisrallye im Rahmen der Aktion „Nördlingen bewegt dich“ geben. Wie die genau abläuft.

Im Rahmen der städtischen Initiative „ Nördlingen bewegt dich“ hat die Tischtennisabteilung des TSV 1861 Nördlingen eine PingPong-Rallye für Tischtennisbegeisterte und solche, die es noch werden wollen, entwickelt. Die Initiatoren wollen dazu anregen, die Tischtennisschläger einzupacken und die zahlreichen Outdoor-Spielstätten im Stadtgebiet zu erkunden. Als zusätzlicher Anreiz winkt der Gewinn von zehn attraktiven Überraschungspaketen, die von der Raiffeisen-Volksbank Ries gestiftet wurden. Zum Nördlinger „Tischtennismonat“ und als zeitlicher Rahmen der Aktion wurde der Juli ausgerufen.

Die insgesamt zehn Standorte der Tischtennis-Spielstätten sind in einem Plan beschrieben, der im Veranstaltungskalender von „Nördlingen bewegt dich“ auf www.noerdlingen.biz abgerufen oder in bereits gedruckter Form bei der Tourist-Information abgeholt werden kann.

An den Tischtennisplatten kann man sich einen Stempel abholen

Neben der Standortbeschreibung ist jeweils ein freies Feld, welches mit den Stempeln, die an den Tischtennis-Platten aufgehängt sind, abgestempelt werden soll, wenn dort ein PingPong-Match ausgetragen wurde. Wer bei dieser Rallye mindestens drei Stempel gesammelt hat, kann seinen Plan bei der Tourist- Information am Marktplatz abgeben und macht damit mit bei der Verlosung der Überraschungspakete. Ziel ist es natürlich, dass die Teilnehmer möglichst viele der teils idyllisch gelegenen Tische in der Altstadt und ihrer Umgebung ansteuern.

„Unsere Aktion verbindet die Freude am Tischtennis-Sport mit der Erkundung unserer schönen Stadt,“ so Trainer Timm Metzler, der die Idee zur PingPong-Rallye hatte. „Es gibt in Nördlingen viele Möglichkeiten, einfach mal so den Schläger auszupacken und eine Runde Ping Pong miteinander zu spielen.“ Er schlägt zudem vor, im Rahmen einer Familien-Radtour die Stationen am Wochenende oder in den Ferien abzufahren. Schöne Ausflugsziele, wie die Alte Bürg, sind im Plan mit berücksichtigt.

Tischtennis hat an Bedeutung gewonnen

Die Aktion knüpft dabei an einen beispiellosen Ping Pong-Boom an, der sich seit Beginn des Sommers auf den im Freien platzierten Stein- und Metalltischen im ganzen Land entfaltet hat. Die „Platte“, wie sie im Volksmund gemeinhin genannt wird, gewann in Zeiten der Pandemie als Treffpunkt erneut an Attraktivität und wurde gerade für junge Leute zu einem Ort, an dem Beziehungen gepflegt werden konnten.

Eine solche Verbindung von sportlicher Aktivität und sozialer Interaktion ist einzigartig. Wer schon einmal in den letzten Strahlen eines verglühenden Hochsommertages gegen die Schatten der unbarmherzig heraufziehenden Nacht anspielte, weiß nur zu gut um die Faszination, die in diesen Momenten von dem Sport mit dem kleinen weißen Ball auf Groß und Klein ausgeht. Genau diese Synergieeffekte will der TSV nutzen und weist deshalb auf das weiterführende Trainingsangebot der Tischtennisabteilung hin.

Interessierte können Fotos online mit Hashtag versehen

Interessierte, die vielleicht nach einigen spannenden Begegnungen im Freien auf den Geschmack gekommen sein sollten und an ihrem Spiel unter professionellen Bedingungen feilen wollen, können laut TSV ganz unabhängig vom Alter und Stand der eigenen Fähigkeiten im Trainingsbetrieb in der Schillerhalle mitspielen. Die 3. Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad freut sich über eine weitere Ergänzung des Angebots der Initiative „Nördlingen bewegt dich“, die von Stadt und Stadtmarketingverein ins Leben gerufen wurde: „Unsere sportlichen Angebote sind so vielfältig wie unsere Stadt, das zeigt einmal mehr diese kreative Idee der Abteilung Tischtennis des TSV 1861 Nördlingen.“ Mit dem talentierten Jugendspieler Lennart Zuber lieferte sie sich ein Match an der Spielplatte vor der Schillerschule. Zuber hatte vor allem während des Lockdowns an der eigenen Tischtennisplatte zu Hause viele Übungsstunden absolviert.

Alle Teilnehmenden sind dazu aufgerufen, die Instagram-Seite der Abteilung (@tsvnoerdlingen_tischtennis) zu markieren und Fotos oder Videos ihrer Matches unter dem Hashtag #nördlingenbewegtdich zu teilen. Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins „Nördlingen ist‘s wert“, fasst die Aktion zusammen: „Ob Duell, Doppel oder Rundlauf, es zählt der Spaß am Spiel.“ (Georg Kaulfersch mit pm)