Der TSV Nördlingen II stoppt die Siegesserie des FC Horgau

Plus Zwei Foulelfmeter bringen das Unentschieden zwischen dem TSV Nördlingen II und dem FC Horgau in der Bezirksliga.

Die Fußball-U23 des TSV Nördlingen hat die Siegesserie des FC Horgau gestoppt und erreichte seinerseits das zweite Remis in Folge. Am Ende des Spiels stand es gerechterweise 1:1, wobei beide Tore aus Foulelfmeter resultierten.