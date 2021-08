Nördlingen

14:08 Uhr

Die Nördlinger wollen den Torjäger des FV Illertissen II stoppen

Plus Beim FV Illertissen II hat Deniz Erten fünf der bislang acht Treffer erzielt. TSV-Trainer Daniel Kerscher erwartet ein Duell auf gutem spielerischen Niveau.

Von Klaus Jais

In der Fußball-Landesliga geht es Schlag auf Schlag: An diesem Wochenende steht bereits der sechste Spieltag auf dem Programm. Für den TSV Nördlingen steht am Samstag das Auswärtsspiel beim FV Illertissen II an. Anpfiff im Stadion an der Gottfried-Hart-Straße ist bereits um 14 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen