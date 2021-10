Einschaltquoten, höhere Ticketpreise, Vorschau: Neues von den Angels in Nördlingen

Plus Die Rieserinnen gehören zu den Teams mit den besten Einschaltquoten. Tickets an der Abendkasse werden teurer. Die wichtigsten Basketball-Bundesliga-Infos aus Nördlingen.

Wenn das Eigner Angels-Team am vergangenen Sonntag nicht mit einer rekonvaleszenten „Einäugigen“ (Elina Koskimies, Augenverletzung, 13 Punkte) und ebenfalls fast genesenen „Einbeinigen“ (Asha Thomas, Muskelfaserriss, 6 Punkte) angereist wäre, wäre vielleicht mehr drin gewesen als eine knappe und durchaus achtbare 73:78-Niederlage. Ermutigend war zu sehen, wie beide Spielerinnen sich trotz ausklingender Blessuren in den Dienst der Mannschaft stellten und ihr Team bis kurz vor Schluss von einer Sensation träumen ließen. Beide lassen im Verbund mit dem gesamten Team auf einen guten Saisonverlauf hoffen.