Erfolgreicher Erstflug auf dem Nördlinger Modellflugplatz

Der Werkraum der Flugmodellgruppe im Heckenweg ist ab sofort wieder geöffnet.

In der Jugendwerkstatt der Flugmodellgruppe Nördlingen (FMG) lernen die jungen Mitglieder von Grund auf die Techniken zum Bau eines eigenen Flugmodells. Pandemiebedingt war der Werkraum im Nördlinger Heckenweg über ein Jahr geschlossen. Doch nun konnte der 15-jährige Wemdinger Maurice Bach sein Bauprojekt endlich abschließen und auf dem vereinseigenen Fluggelände bei Löpsingen einen erfolgreichen Erstflug absolvieren.

Nachdem der Nachwuchspilot bereits auf einem Einsteiger-Modell das Steuern von ferngelenkten Flugzeugen erlernen konnte, war nur eine kurze Eingewöhnung an das vollständig selbst gebaute Trainermodell „Kepsi“ notwendig.

Neben den handwerklichen Fertigkeiten im Umgang mit Holz, Metall und Elektronik bringt der erfolgreiche Eigenbau eines Modells dem jungen Modellflieger natürlich auch eine gute Portion Selbstbewusstsein und Freude beim Einsatz des Fliegers.

Das Hobby hat eine große Bandbreite

Die Bandbreite dieses Hobbys – vom Umgang mit der Technik bis zum Erleben der Einflüsse von Wind und Sonne im Flugbetrieb – ist auch Motivation für die Jugendbetreuer der FMG Nördlingen, die jungen Mitglieder in der Werkstatt und am Flugplatz anzuleiten. Der Bastelraum ist jeden Donnerstag von 18.30 bis 21 Uhr geöffnet. Interessierte seien herzlich eingeladen, einmal vorbeizuschauen, um diese sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung kennenzulernen, so Verantwortliche der Modellflieger in einer Mitteilung. (pm)

Lesen Sie dazu auch