TSV Nördlingen gewinnt auswärts gegen Illertissen

Plus Der TSV Nördlingen gewinnt sein Auswärtsspiel beim FV Illertissen II. Trotz hochsommerlicher Temperaturen spielt die Mannschaft vom Start weg diszipliniert.

Fußball-Landesligist TSV Nördlingen hat am Samstag sein Auswärtsspiel gewonnen. Klar siegten die Kerscher-Schützlinge beim FV Illertissen II. Mit bereits 17 erzielten Toren haben die Rieser nach sechs Spieltagen den besten Angriff der Liga.