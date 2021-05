Nördlingen/Landkreis

11:00 Uhr

Den Ipf-Ries-Halbmarathon "Sau-mäßig" gelaufen

Plus Der Rieser Hobbyläufer Manfred Beck plant seine Strecke mit einer Running App und hat am Ende seiner GPS-Aufzeichnung ein mit Nördlingen eng verbundenes Tier auf dem Display.

Der Ipf-Ries- Halbmarathon findet in diesem Jahr aufgrund der Kontaktbeschränkungen nur virtuell statt. Die Teilnehmer laufen zwischen dem 8. Mai und dem 6. Juni eine Halbmarathon-Distanz auf einer frei wählbarer Strecke und eigenem Zeitfenster. Die Veranstalter haben eine virtuelle Teilnehmerliste erstellt und jeder Sportler sendet sein Ergebnis an den Verein, der die Online-Ergebnisliste erstellt. Der frühere Hoppinger Manfred Beck hatte gleich zum Start der Aktion die Idee, seine getrackte Route so zu formen, dass ein Tier entsteht. Was es damit auf sich hat, erzählt er hier.

