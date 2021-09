Nördlingen

vor 33 Min.

Neuanfang bei Athletik Nördlingen und dem SC Wallerstein

Plus Nach einem Umbruch wollen die beiden Teams im direkten Duell wieder in die Spur finden. Mauren will Tabellenspitze der A-Klasse zurückerobern

Von Nico Lutz

Neue Trainer, neue Spieler und eine lange Corona-Pause im Rücken: Sowohl der SC Athletik Nördlingen als auch der SC Wallerstein sprechen in dieser Saison von einem Neuaufbau, am neunten Spieltag der A-Klasse Nord treffen sie aufeinander (Sonntag, 15 Uhr). Dass es bisher für beide Vereine nicht so gut läuft, wie es sich die Verantwortlichen vorstellen, überrascht deshalb kaum.

